କଟକ: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରୁ ଶୀତକାଳୀନ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ବୁଧବାର ନିୟମିତ କୋର୍ଟ ଅଧିବେଶନର ଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସ ରହିଛି। ୫ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ସୋମବାର ଠାରୁ କୋର୍ଟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିବେ।
ଜାରି ହୋଇଥିବା ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତିରେ, ହାଇକୋର୍ଟ ୨ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ (ଶୁକ୍ରବାର)କୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଛୁଟି ଦିନ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବଦଳରେ କୋର୍ଟ ୬ ମାର୍ଚ୍ଚ ୨୦୨୬ ଶନିବାର ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
ଛୁଟିଦିନ ବେଞ୍ଚ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ
ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଅନୁସାରେ, ଏକ ଛୁଟିଦିନ ବେଞ୍ଚ ୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ।
୩୦ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମଏସ ରମଣଙ୍କୁ ନେଇ ଏକ ଛୁଟିଦିନ ଖଣ୍ଡପୀଠ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଖଣ୍ଡପୀଠ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ଏହା ସହିତ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ସାବିତ୍ରୀ ରଥ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଆଦିତ୍ୟ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଏବଂ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏମଏସ ରମଣ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକର ସମାଧାନ ପାଇଁ ପୃଥକ ଏକକ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ବସିବେ।
କୋର୍ଟଙ୍କର ପ୍ରଶାସନିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଡିସେମ୍ବର ୨୬ ରୁ ୩୧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୦୦ ରୁ ଅପରାହ୍ନ ୩:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ରହିବ। ନୂତନ ମାମଲା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଫାଇଲିଂ କାଉଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ଦିବସରେ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୦୦ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ରହିବ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ମାମଲା ପାଇଁ, ଆଇନଜଜୀବୀମାନେ ୨୯ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୧:୦୦ ରୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୦୦ ମଧ୍ୟରେ ଡେପୁଟି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରାର (ନ୍ୟାୟିକ) କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଡ୍ରପ୍ ବାକ୍ସରେ ମେମୋ ଦାଖଲ କରିପାରିବେ।