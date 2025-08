ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଜୁଲାଇ ୧୯ତାରିଖରେ ଓଡ଼ିଶାର ବଳଙ୍ଗାରେ ଜଣେ ୧୫ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଗତକାଲି ଦିଲ୍ଲୀ ଏମ୍ସରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଶାର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଭି ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି।ମୁଁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପ୍ରତି ମୋର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି।

ବିରୋଧୀ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ମାମଲାକୁ ରାଜନୀତିକରଣ କରିବାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ୍। ସରକାର ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଯାଇପାରିଲା ନାହିଁ।

#WATCH | Bhubaneswar: A 15-year-old girl was set on fire by miscreants on July 19 in Balanga, Odisha, and succumbed to her injuries yesterday at AIIMS Delhi, Odisha Deputy CM KV Singh Deo says, "I want to express my condolences to her family. The state government took all… pic.twitter.com/q50iQPTmiN