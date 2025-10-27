ପୁରୁଣାପାଣି: ପୁରୁଣାପାଣି ଗ୍ରାମପଞ୍ଚାୟତରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁ ନିକଟସ୍ଥ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଯାଇଥିଲା । ଫଳରେ, ବାଦପୁର ଗାଁର ସୁନିତା ଦଳେଇ ନାମକ ଜଣେ ୩୦ ବର୍ଷୀୟା ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ତାଙ୍କ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ସହିତ ନଦୀ ପାର ହୋଇ ନପାରି ଫସି ରହିଥିଲେ ।
ଆର୍. ଉଦୟଗିରି ବ୍ଲକର ବ୍ଲକ୍ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଖବର ପାଇବା କ୍ରମେ, ଆର୍. ଉଦୟଗିରି ଅଗ୍ନିଶମ କେନ୍ଦ୍ରର ଏକ ଦଳ ସହକାରୀ ଷ୍ଟେସନ ଅଧିକାରୀ ଏମ୍. ଫକୀର ପାତ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ।
ଇନ୍ଫ୍ଲାଟେବୁଲ୍ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଉଦ୍ଧାର
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:SIR is essential: SIR ନେଇ ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା
ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଇନ୍ଫ୍ଲାଟେବୁଲ୍ ବୋଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ସତର୍କତାର ସହିତ ନଦୀସ୍ରୋତ ମଧ୍ୟରୁ ଫସି ରହିଥିବା ପରିବାରକୁ ଗଜପତିଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ନିରାପଦ ସ୍ଥାନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପାର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Cyclone Montha: ପଡ଼ିଲା ବାତ୍ୟାର ପ୍ରଭାବ ! ଭୁବନେଶ୍ବରରେ ବର୍ଷା-ପବନ, କଟକ ଆକାଶରେ ହଠାତ୍ ଘୋଟିଆସିଲା କଳାହାଣ୍ଡିଆ ମେଘ...