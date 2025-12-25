ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଷାନ ଦିବସ ପାଳିତ 

ଭୁବନେଶ୍ୱର: ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କିଷାନ ଦିବସ ପାଳନ ଅବସରରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବ୍ୟାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ରବି ମେହେରା ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଚାଷୀ, ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ (SHG) ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।

ରବି  ମେହେରା ତାଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଓ କୃଷି ପ୍ରକ୍ରିୟାକରଣ କ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ବିଭିନ୍ନ ଋଣ ଓ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବିଷୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ।

ସେ ଗ୍ରାମୀଣ ଉଦ୍ୟୋଗ ଓ କୃଷି ଆଧାରିତ ବିକାଶକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବାରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ବାରୋପ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଚାଷୀ ଏବଂ ଉଦ୍ୟୋଗପତିମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ଋଣ ମଞ୍ଜୁରୀ ପତ୍ର ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।

ଭୁବନେଶ୍ୱର ଭ୍ରମଣ ସମୟରେ  ରବି ମେହେରା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଉପଭୋକ୍ତା କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ  କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ସାକ୍ଷାତକାର ସମୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କୃଷି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଏବଂ ବିକଶିତ ଓଡ଼ିଶା ୨୦୩୬ ଓ ବିକଶିତ ଭାରତ ୨୦୪୭ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣକୁ ସାକାର କରିବାରେ ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କର ଭୂମିକା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା।

ଏହି କିଷାନ ଦିବସ ପାଳନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ କୃଷି ଆଧାରିତ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶ ପ୍ରତି ପଞ୍ଜାବ ଏବଂ ସିନ୍ଧ ବ୍ୟାଙ୍କର ଅଟୁଟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ପୁନଃ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିଛି।