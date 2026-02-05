ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି 'ସହାୟ'ର ପରିଚାଳନା କମିଟି ବୈଠକ କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲର SIDR କ୍ୟାମ୍ପସର ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ବୈଠକରେ ବିଦ୍ୟାଳୟ  ଏବଂ ଗଣଶିକ୍ଷା, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବିକାଶ, ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗ କଲ୍ୟାଣ; ଏବଂ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ (ଏସଏସଇପିଡି) ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ଯାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ  ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିକାଶରେ 'ସହାୟ'ର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ନିରନ୍ତର ସମର୍ଥନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। 

ଏହି ବୈଠକରେ 'ସହାୟ'ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିକାଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରକାଶଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ଭାରତୀୟ ରେଡକ୍ରସ୍ ସୋସାଇଟିର ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଶାଖା ଅଧୀନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 'ସହାୟ' କଟକର ମଙ୍ଗଳାବାଗରେ ବୌଦ୍ଧିକ ଅକ୍ଷମ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ, ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ତାଲିମ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଏକ ଚିକିତ୍ସା ୟୁନିଟ୍ ପରିଚାଳନା କରିଥାଏ।  

ଏସଏସଇପିଡି ବିଭାଗର ପ୍ରମୁଖ ଶାସନ ସଚିବ ଶ୍ରୀ ଆର.ଏସ. ଗୋପାଳନ ଏବଂ ବିଭାଗର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଆଲୋଚନାରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ବୈଠକଟି 'ସହାୟ'ର ଅବୈତନିକ ସଚିବ ଶ୍ରୀମତୀ ମୃଣାଳିନୀ ପାଢୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 'ସହାୟ'ର କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଶ୍ରୀମତୀ ଇନା ପୁରୋହିତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପରିଚାଳନା କମିଟିର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା।