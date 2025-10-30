ଭୁବନେଶ୍ବର: ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ପ୍ରଖ୍ୟାତ କବି ଶଙ୍କର୍ଷଣ  ପରିଡାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏମ୍ସରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ତାଙ୍କ ଝିଅ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଖବର  ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରି କହିଛନ୍ତି।

ପୂର୍ବରୁ, ଶଙ୍କର୍ଷଣଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା ମୁମ୍ବାଇରେ କରାଯାଇଥିଲା। ପରେ ଡାକ୍ତରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାପିଟାଲ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବାରୁ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଏମ୍ସକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରୟାସ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାସ ମାସ ଧରି ସଂଘର୍ଷ କରିବା ପରେ ସେ ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି।

ଫୁସଫୁସ କର୍କଟ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ଥିଲେ

ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ଏବଂ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଥିଲେ। ସେ ପୁରୀଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦର ସଭାପତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ବିକାଶ ଏବଂ ଜନ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର କବିତା ଏବଂ କାହାଣୀ ଯୋଗୁ ସେ ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଶଂସା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ।

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ, ରାଜ୍ୟ ସାରା ବିଜେପି ନେତା ଏବଂ ନାଗରିକମାନେ ତାଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି।

ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରି କହିଛନ୍ତି,ଆମ ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ତଥା ସୁସାହିତ୍ୟିକ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ପରିଡାଙ୍କ ବିୟୋଗ ଖବର ଶୁଣି ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଦୁଃଖିତ ଓ ମର୍ମାହତ। ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ରାଜନୀତି ଓ ସାହିତ୍ୟ ଜଗତ ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି।

ତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠା ଓ ସମାଜ ପ୍ରତି ଥିବା ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ଭାବନା ପାଇଁ ସେ ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇ ରହିବେ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ସମୟରେ, ମୁଁ ଶୋକସନ୍ତପ୍ତ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଉଛି। ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ଅମର ଆତ୍ମାକୁ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।