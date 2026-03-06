ଭୁବନ: ଥରେ ଭାବିଲେ ଆପଣ ଘରେ ଶୋଇଥିବେ... ଘରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବି ଅଚିନ୍ତାରେ ନିଦ୍ରା ଯାଇଥିବେ ହେଲେ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ି ଆସିବ ମୃତ୍ୟୁ । ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଧସେଇ ପଶିବ ଯମ । ଆଉ କ୍ଷଣିକରେ ଚାଲିଯିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ । କିଛି ଏମିତି ଘଟଣା ଆସିଛି ଢେଙ୍କାନାଳରୁ...
ଢେଙ୍କାନାଳଜିଲ୍ଲା ଗଁଦିଆ ବ୍ଲକ କରମୂଳ ପଂଚାୟତର ହାତିବାରୀ ଗ୍ରାମରେ ବାଟବଣା ଟ୍ରଲରଟି ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟରକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଛାତ ଘର ମଧ୍ୟରେ ପଶିଯାଇଛି। ଗାଡି ଧକ୍କାରେ ଘରେ ଶୋଇଥିବା ନଟବର ତରାଇଙ୍କ ପୁଅ ଅସ୍ଥିର ତରାଇ(୫୨)ଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗଁଦିଆ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ, ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ଜାରିରଖିଛନ୍ତି ।
ତେବେ ଝାରଖଣ୍ଡର ଟ୍ରଲର ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଲୋଡ଼ କରି କଲିକତା ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦାର ଛକରୁ ବାଟବଣା ହୋଇ କରମୂଳ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ରାତ୍ରି ପ୍ରାୟ ୧୨ଟା୪୫ରେ ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟାଇଛି। ଟ୍ରଲର ଡ୍ରାଇଭର ଓ ହେଲାପରକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି।