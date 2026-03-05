ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ମାର୍ଚ୍ଚ ୧ରେ ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଓ ୫ ଜଣ ଇରାନୀ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଉପରେ ଇରାନର କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ମାଡ଼ ହୋଇଥିଲା। ଓମାନ ଉପସାଗରରେ ଏହି ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ‘ସ୍କାଏଲାଇଟ୍’ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଆକ୍ରମଣରେ ଦୁଇ ଜଣ ନିଖୋଜ ଭାରତୀୟ ନାବିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ସେମାନେ ହେଲେ ବିହାରର କ୍ୟାପଟେନ୍ ଆଶିଷ କୁମାର ଏବଂ ରାଜସ୍ଥାନର କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଦାଲିପ ସିଂହ।
ଓମାନର ଡୁକମ୍ ବନ୍ଦରରେ ଡ୍ରୋନ୍ ଆକ୍ରମଣ ପରେ ୧୫ ଜଣ ଭାରତୀୟ ଏବଂ ୫ ଜଣ ଇରାନୀୟ ନାବିକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଉଥିବା ପାଲାଉ ପତାକା ଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଓମାନର ସାମୁଦ୍ରିକ ସୁରକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର (ଏମ୍ଏମ୍ସି) କହିଛି ଯେ, ପାଲାଉ ପତାକା ଥିବା ତୈଳ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ (ସ୍କାଏଲାଇଟ୍)କୁ ମୁସାନ୍ଦମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣରେଟ୍ର ଖାସାବ ବନ୍ଦରର ଉତ୍ତରରେ ୫ ନଟିକାଲ୍ ମାଇଲ୍ ଦୂରରେ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ର ସମସ୍ତ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ଆମେରିକା ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ସ୍କାଏଲାଇଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲା।
ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଇମେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପାଇଥିବା ଆଶିଷଙ୍କ ପରିବାର ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନିଖୋଜ ବୋଲି ଭାବୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ମିଳିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ରାଜସ୍ଥାନର ନାଗୌରର ଖିନୱାଟାନା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ଦାଲିପ ସିଂହ ଜାନୁଆରି ୨୨ ତାରିଖରେ ଡ୍ୟୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ରେ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ଇରାନ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚେତାବନୀରେ କହିଛି ଯେ ହର୍ମୁଜ୍ ପ୍ରଣାଳୀ ବନ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ଜାହାଜ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଯିବ।
