ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତୀୟ ପ୍ରଶାସନିକ ସେବା (IAS) ଏବଂ ଭାରତୀୟ ପୁଲିସ ସେବା (IPS)ରେ ୧୮୩ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।

ଏକ ପ୍ରଶ୍ନର ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୪୪୩ଟି ମଞ୍ଜୁରୀପ୍ରାପ୍ତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୨୪୮ଟି ଆଇଏଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ୧୯୫ଟି ଆଇପିଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ରାଜ୍ୟରେ ଆଇଏଏସ୍, ଆଇପିଏସ୍ ଏବଂ ଆଇଏଫଏସ୍ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ଏକ ବଡ଼ ଅଭାବ ରହିଛି।

ବିଜେଡି ବିଧାୟକ ପ୍ରତାପ କେଶରୀ ଦେବଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମାଝୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇଏଏସ୍ କ୍ୟାଡରରେ ୪୬ଟି, ଆଇପିଏସ୍‌ରେ ୬୭ଟି ଏବଂ ଆଇଏଫ୍‌ଏସ୍‌ରେ ୭୦ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି।

୧୮୩ ପବଦୀ ଖାଲି

IASଙ୍କର ୨୪୮ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୪୬ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି। ସେହିପରି IPSଙ୍କର ୧୯୫ ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୬୭ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି। ଅପରପକ୍ଷରେ IFSଙ୍କର ୧୪୧  ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ ୭୦ ଖାଲି ପଦବୀ ରହିଛି। ମୋଟ ୧୮୩ ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ସର୍ବ ଭାରତୀୟ ସେବାର ଅଂଶ ଏବଂ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୂରଣ କରାଯାଇଥାଏ। ସେ ଗୃହକୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟୋଚିତ ନିଯୁକ୍ତି ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ପ୍ରଶାସନିକ ଦକ୍ଷତା ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି।

ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଖାଲି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ଶାସନ ଏବଂ ସେବା ପ୍ରଦାନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏହି ପଦବୀଗୁଡ଼ିକ ପୂରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ତଦାରଖ କରନ୍ତି ବୋଲି ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି।