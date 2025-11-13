ଭୁବନେଶ୍ୱର: କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (ସିବିଆଇ) ଗୁରୁବାର ଦିନ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର (ଏସଆଇ) ନିଯୁକ୍ତି ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିଛି।
ଡିଏସ୍ପି ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ବରେ ତଦନ୍ତ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଜଣେ ଡେପୁଟି ସୁପରିଣ୍ଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୁଲିସ (ଡିଏସ୍ପି) ରାଙ୍କର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଦଳ ଏବେ ତଦନ୍ତର ନେତୃତ୍ୱ ନେବେ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Baby Elephant fell in well: କୂଅରେ ପଡ଼ିଲା ହାତୀ ଛୁଆ
ଇତିମଧ୍ୟରେ, ସିବିଆଇ ଏସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିଥିବା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କାଗଜପତ୍ର ମାଗିଛି।
ତଦନ୍ତ ସମୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଅତିରିକ୍ତ ପ୍ରମାଣ କିମ୍ବା ସୂଚନା ଆସିବ, ତେବେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସିବିଆଇକୁ ସହାୟତା କରିବ।
କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜାଲରେ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟି
ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ଏସଆଇ ଦୁର୍ନୀତି ମାମଲାରେ ବୁଧବାର ଦିନ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଶଙ୍କର ପୃଷ୍ଟିର ମୁଖ୍ୟ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ନିକଟତର ସହଯୋଗୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା।
ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତ ଜଣକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବ୍ରହ୍ମପୁର ସଦର ପୁଲିସ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଲିପଡ଼ା ଗ୍ରାମର ବାସିନ୍ଦା ସାଗର କୁମାର ଗୌଡ଼ା (୨୨) ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବୈଦ୍ୟନାଥପୁର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ସୀମା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଏମକେସିଜି ମେଡିକାଲ କ୍ୟାମ୍ପସର କ୍ୱାର୍ଟର ନମ୍ବର ଏଫ୧ରେ ରହୁଥିଲେ।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରିଥିଲେ ସୁପାରିଶ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ସୁପାରିଶ ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପୁଲିସ ସବ-ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ଦୁର୍ନୀତିର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଥିଲେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏକ ଆନ୍ତଃରାଜ୍ୟ ସଂଗଠିତ ସିଣ୍ଡିକେଟ୍ର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରସାରକୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଲୋଡ଼ିବାର କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Loot from Transport Office: ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅଫିସରୁ ଲୁଟ୍: ବନ୍ଧୁକ ମୂନରେ ୩.୫୯ ଲକ୍ଷ ଲୁଟିନେଲେ