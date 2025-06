ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଅଦିନିଆ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କଲେ ଆଇନଗତ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ଆଇନମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ ତାଗିଦ୍ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟାରେ ଏହା କରିବା ଉଚିତ୍।

ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ, ଗଜପତି ମହାରାଜା ଇସ୍କନକୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ତିଥିରେ ରଥଯାତ୍ରା ଆୟୋଜନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

VIDEO | On ISKCON temples celebrating Jagannath Yatra on dates not aligning with traditional Hindu calendar, Odisha Minister Prithviraj Harichandan (@PrithivirajBJP) says, "It has been already discussed with the Shri Jagannath Temple Administration. The Chairman of the Managing… pic.twitter.com/wqOXKzLgA3