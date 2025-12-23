ଖଇରାଗୁଡ଼ା: ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲାର ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଖଇରାଗୁଡ଼ା ଏବଂ କୁମୁରିଆ ଗାଁରେ ବଳି ସହିତ ଶୁଲିଆ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖଇରାଗୁଡ଼ାର ବଡ଼ ଖଳା ଏବଂ କୁମୁରିଆର ସାନ ଖଳାରେ ବଳି ଦେବା ପାଇଁ  ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶୁଲିଆ ପୀଠକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଚାରି ପଟେ ପାହାଡ଼ର ମଝିରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲର ମହା ଖଳାରେ ଏହି ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି।

ପାରମ୍ପରିକ ଆଦିବାସୀ ରୀତିନୀତି ସକାଳ ୪ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ ବଡ଼ ଖଳାରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ଉତ୍ସବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପବିତ୍ର 'ନିଶି ପୂଜା' ବିଧି ପରେ, ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ବଳି ଦିଆଯାଇଛି। ପାରମ୍ପରିକ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଧରି ସଜ୍ଜିତ ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶାଳ ଭିଡ଼ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ଉତ୍ସବ ସ୍ଥଳରେ ଶେଷ ହୋଇଥିଲା।  ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ବଳି ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥିଲେ।

ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମେ  ଦେଲେ ବଳି

ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋହିତ ପ୍ରଥମେ ବଳି ଦେଇଥିଲେ। ତା’ପରେ ଅନ୍ୟମାନେ ବଳି ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ଦେଓଗାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ ଖଳା ଏବଂ ସାନ ଖଳା ବ୍ୟତୀତ, ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଛଅଟି ମୁଖ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର, ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲା ଏବଂ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଭଳି ରାଜ୍ୟରୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଏହି ମହୋତ୍ସବରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି।

ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ  ତିନି ପ୍ଲାଟୁନ ଫୋର୍ସ, ,୩ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ, ୨୫ ଅଫିସର ଏକ ଓଡ୍ରାଫ ଟିମ, ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ, ଡିଏସପି ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଏସପି ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି।

ରିପୋର୍ଟ: ଶେଷଦେବ ମେର୍ଲି