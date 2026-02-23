ଫୁଲବାଣୀ/ରାଇକିଆ: କନ୍ଧମାଳଜିଲ୍ଲା ରାଇକିଆ ବ୍ଲକ୍ ଏବଂ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ସୋରଡ଼ା ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ କରଡ଼ା-ଗୋଛା ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ପୁଲିସ-ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଛନ୍ତି। ଉଭୟପଟୁ ଗୁଳି ବିନିମୟ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ପୁଲିସ ଏନ୍‌କାଉଣ୍ଟର୍‌ରେ ୩ ଜଣ ମାଓବାଦୀ ନିପାତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ‌ତେବେ ମୃତ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ପରିଚୟ ଏଯାବତ୍‌ ହସ୍ତଗତ ହୋଇ ନଥିବା ସହ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ଖବର ଲେଖାଯିବା ସୁଦ୍ଧା ସିଆର୍‌ପିଏଫ୍‌, ବିଏସ୍‌ଏଫ୍‌ ଏବଂ ଏସ୍‌ଓଜି ଯବାନ କରଡ଼ା ଓ ଗୋଛା ଜଙ୍ଗଲରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍ ଜାରି ରଖିଥିବା ବେଳେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମାଓ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି।  କେକେବିଏନ୍‌ ମାଓ ଡିଭିଜିନ୍‌ର କିଛି ମାଓବାଦୀ କରଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ‌ରେ ଠୁଳ ହୋଇଥିବା ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟ ମିଳିବା ପରେ ଯବାନ ସେଠାରେ କମ୍ବିଂ ଅପରେସନ୍‌ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।

