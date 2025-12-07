ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିର୍ମାଣାଧୀନ ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଆର୍ଥିକ କରିଡର ଏହି ଦୁଇଟି ସହର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବା କୋଟି କୋଟି ଲୋକଙ୍କୁ ବହୁପ୍ରତିକ୍ଷିତ ଜୀବିକା ସମାଧାନ ଯୋଗାଇ ଦେବ। ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ବିକଶିତ ହେଉଥିବା ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଆର୍ଥିକ କରିଡର, ଛତିଶଗଡ଼ର ବନାଞ୍ଚଳ, ଓଡ଼ିଶାର ଖଣିଜ ସମୃଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ଏବଂ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପାର୍ବତ୍ୟାଞ୍ଚଳକୁ ସଂଯୋଗ କରିବ। ମୋଟ୍ ୧୬,୪୮୩ କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟବରାଦ ସହିତ ଏହି କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର କାମ ଶେଷ ହେବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଏନଏଚ-୨୬ର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦୂରତା ୫୯୭ କିଲୋମିଟରରୁ ୪୬୫ କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ। ଦୂରତା ପ୍ରାୟ ୧୩୨ କିଲୋମିଟର ହ୍ରାସ ପାଇବ ଏବଂ ସମୟ ପ୍ରାୟ ସାତ ଘଣ୍ଟା ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ଏହାଫଳରେ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଏବଂ ମାଲ ପରିବହନକାରୀଙ୍କ ପରିବହନ ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହିତ ଯଥେଷ୍ଟ ଇନ୍ଧନ ସଞ୍ଚୟ ହେବ।
ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାମ ପାଇଁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ତାହା ଏବେ ମାତ୍ର ୫ଘଣ୍ଟାରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏହା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗତି ଶକ୍ତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଅଧୀନରେ ଦ୍ରୁତ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଏବଂ ସୁଗମ ସଂଯୋଗୀକରଣର ଦ୍ୱାର ଖୋଲିବ। ସିଧାସଳଖ ବିଶାଖାପାଟଣା ବନ୍ଦର ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇ-କୋଲକାତା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଫଳରେ ଛତିଶଗଡ଼ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ । ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବନ୍ଦର ଏବଂ ଶିଳ୍ପ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଉନ୍ନତ ସଂଯୋଗୀକରଣ, ଦ୍ରୁତ ରପ୍ତାନି, ସୁଗମ ଯୋଗାଣ ଶୃଙ୍ଖଳ ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟକୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିବ। ଏହା ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ସ ଦକ୍ଷତାରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବୃଦ୍ଧି ଆଣିବ। ଏହି କରିଡର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ସହିତ ବ୍ୟାପକ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବ ଏବଂ ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ବିକାଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଆର୍ଥିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରିବ।
ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ
ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରାତି ବିତାଉଥିବା ଟ୍ରକ ଚାଳକ, ବଜାରରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଉତ୍କଣ୍ଠାର ସହିତ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ଚାଷୀ ଏବଂ ନୂତନ ସୁଯୋଗର ରାସ୍ତା ଖୋଜୁଥିବା ପରିବାର ପାଇଁ, ଏହି କରିଡର ଏକ ଆଶାବାଦୀ ଭବିଷ୍ୟତ ଆଡ଼କୁ ପଥ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ରାୟପୁରରୁ ବିଶାଖାପାଟଣାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସାମଗ୍ରୀ ପଠାଉଥିବା ଲରି ମାଲିକ ବିଶାଲ କୁହନ୍ତି, ନୂତନ କରିଡର ପରିବହନକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତିରେ ବ୍ୟାପକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବ। ପୂର୍ବରୁ, ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଦେଢ଼ ଦିନ ଲାଗୁଥିଲା। ଏବେ ସେ ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରି ରାତିରେ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଦୂରତା ହ୍ରାସ ଦ୍ୱାରା ଡିଜେଲ ବ୍ୟବହାର କମିବ ଏବଂ ଟ୍ରକଗୁଡ଼ିକର କ୍ଷୟକ୍ଷତି କମ୍ ହେବ, ଯାହା ତାଙ୍କ ପରି ଅପରେଟରମାନଙ୍କୁ ବାସ୍ତବ ଆର୍ଥିକ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି: ଚାଷୀ
ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚାଷୀ କହିଛନ୍ତି, ଗ୍ରୀନଫିଲ୍ଡ ହାଇୱେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଆଗରୁ ଆମ ଜମିର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତି ଏକର ୧୫ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏବେ ଏହା ୧.୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଛି। ଯୋଗଯୋଗ ଆଧାରିତ ବିକାଶ ଗ୍ରାମୀଣ ସମ୍ଭାବନାକୁ ପୁନଃନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ବ୍ୟତୀତ, ରାୟପୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା କରିଡର ଧମତାରି, କେଶକଲ, କାଙ୍କେର (ଛତିଶଗଡ଼), ବୋରିଗୁମ୍ମା, ନବରଙ୍ଗପୁର, କୋରାପୁଟ (ଓଡିଶା), ଏବଂ ରାମଭଦ୍ରପୁରମ, ଆରାକୁ (ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ) ଭଳି ଆଦିବାସୀ ଏବଂ ଦୁର୍ଗମ ଜିଲ୍ଲାର ସଡ଼କ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଉନ୍ନତି ଆଣିବ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରମୁଖ ବଜାର ଏବଂ ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସେବାର ନିକଟତର କରିବ। ଏହି କରିଡର ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟଧାରାର ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି।