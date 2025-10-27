ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ରାଜଧାଦୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପନିପରିବା ଦର ଉପରେ କଡ଼ା ନଜର ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ କଳାବଜାରୀ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ବୋଲି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୋମବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ବାତ୍ୟା ସମୟରେ ଗ୍ରାହକ ଶୋଷଣକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ
ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପରିସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅବଗତ। ଯଦି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ କଳାବଜାରୀ ହୁଏ, ତେବେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ବାତ୍ୟା ସମୟରେ କେହି ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହାକୁ ସହ୍ୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥା ବେଶିକିଛି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କରିବାର ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ। ଲୋକଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
ମୁଁ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ବଜାର ତଦାରଖ କରିବାକୁ ଏବଂ କୌଣସି ଉଲ୍ଲଂଘନ ରିପୋର୍ଟ ହେଲେ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇସାରିଛି ବୋଲି ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର କହିଛନ୍ତି।
ସହରରେ ପନିପରିବା ଦରରେ ଅତ୍ୟଧିକ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବା ମଧ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବଜାର ସ୍ଥିରତା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ଏବଂ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଲାଭଖୋର ବେପାରୀଙ୍କଠାରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି।
