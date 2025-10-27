ଭୁବନେଶ୍ବର: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଖି ପୂର୍ବତଟ ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ ୱାଲଟିୟର ଏବଂ ସଂଯୁକ୍ତ ରୁଟ୍ରେ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ୪୩ ଟ୍ରେନ୍କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଥିବା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ବରିଷ୍ଠ ବିଭାଗୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିଚାଳକ କେ. ପବନ କୁମାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି।
ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ୩ ଟ୍ରେନ୍ ବାତିଲ
ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ବରରୁ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର-ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୬୩, ଭୁବନେଶ୍ବର-ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୭୦୧୫ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ବର ପୁଡୁଚେରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୮୫୧କୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ୨୮ ଅକେ୍ାବରରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଟାଟା-ଏର୍ନାକୁଲମ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୧୮୯ର ଗତପଥକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।
In view of Cyclone “MONTHA”, East Coast Railway has cancelled several trains for passenger safety. Please check train status before travel.#ECoRupdate#CycloneMontha#PassengerSafety#IndianRailways@RailMinIndiapic.twitter.com/RCVuco40nq— East Coast Railway (@EastCoastRail) October 27, 2025
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Cyclone ‘Montha’ Combat preparation: ବାତ୍ୟା ମୋନ୍ଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ୯୭ ଗର୍ଭବତୀ ମା’ ଗୃହକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର
ଅପରପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଟୋବର ୨୭ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଥିବା ଭୁବନେଶ୍ବର-ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୪୪୭ ଏବଂ ରାଉରକେଲା-ଜଗଦଲପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୧୦୭ ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଶେଷ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳର ପୂର୍ବର ଷ୍ଟେସନରେ ଯାତ୍ରା ଶେଷ କରିବ(ସର୍ଟ ଟର୍ମିନେସନ) ବୋଲି ବିଭାଗୀୟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପରିଚାଳ ସନ୍ଦୀପ୍ କୁମାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ବାତିଲ ହୋଇଥିବା ଟ୍ରେନ୍:
୧. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୫ ବିଶାଖାପାଟଣା- କିରଣ୍ଡୁଲ ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୨. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରୁ କିରଣ୍ଡୁଲରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୬ କିରଣ୍ଡୁଲ- ବିଶାଖାପାଟଣା ନାଇଟ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୩. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୦୧ ବିଶାଖାପାଟଣା- କିରଣ୍ଡୁଲ ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୪. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ କିରଣ୍ଡୁଲରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୦୨ କିରଣ୍ଡୁଲ-ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୫. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୩୮ ବିଶାଖାପାଟଣା-କୋରାପୁଟ ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୬. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ କୋରାପୁଟରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୩୭ କୋରାପୁଟ-ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୭. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୨ ବିଶାଖାପାଟଣା-କୋରାପୁଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି।
୮. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ କୋରାପୁଟରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୧ କୋରାପୁଟ- ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୯. ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୭୨୮୫ ରାଜହମୁଣ୍ଡ୍ରି ବିଶାଖାପାଟନମ୍ MEMU ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ରାଜମୁଣ୍ଡ୍ରି ଛାଡି MEMU ରେ ବାତିଲ ହେବ |
୧୦. ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୭୨୮୬ ବିଶାଖାପାଟନମ୍-ରାଜହମୁଣ୍ଡ୍ରି MEMU ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଛାଡି ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବାତିଲ୍ ହେବ |
୧୧. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୭୨୬୮ ବିଶାଖାପାଟଣା -କାକିନାଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୧୨. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ କାକିନାଡା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୭୨୬୭ କାକିନାଡା - ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୧୩. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୦୮୫୮୩ ବିଶାଖାପାଟଣା - ତିରୁପତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୧୪. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ତିରୁପତି ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୦୮୫୮୪ ତିରୁପତି- ବିଶାଖାପାଟଣା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୧୫. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୭୫ ବିଶାଖାପାଟଣା -ଗୁଣ୍ଟୁର ଡବଲ୍ ଡେକର ଉଦୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୧୬. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ଗୁଣ୍ଟୁର ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୭୬ ଗୁଣ୍ଟୁର-ବିଶାଖାପାଟଣା ଡବଲ୍ ଡେକର ଉଦୟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୧୭. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୭୦୭ ବିଶାଖାପାଟଣା- ତିରୁପତି ଡବଲ୍ ଡେକର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୧୮. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୨୬ ବିଶାଖାପାଟଣା -ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୧୯. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୨୫ ବ୍ରହ୍ମପୁର- ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୨୦. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୭୨୪୩ ଗୁଣ୍ଟୁର - ରାୟଗଡା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୨୧. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ରାୟଗଡା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୭୨୪୪ ରାୟଗଡା-ଗୁଣ୍ଟୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୨୨. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୭୨୮୯ ବିଶାଖାପାଟଣା-ପଲାସା ମେମୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୨୩. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ପଲାସା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୭୨୯୦ ପଲାସା- ବିଶାଖାପାଟଣା ମେମୁ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୨୪, ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୬୭୨୮୭6 ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଭିଜିଆନଗରମ୍ MEMU ବିଶାଖାପାଟନମ୍ ଛାଡି ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ରେ ବାତିଲ୍ କରାଯାଇଛି।
୨୫. ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୬୭୨୮୮ ଭିଜିଆନଗରମ୍- ବିଶାଖାପାଟନମ୍ MEMU ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ଭିଜିଆନଗରାମ ଛାଡିବା ବାତିଲ୍ ହେବ |
୨୬. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ କଟକ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନମ୍ବର ୬୮୪୩୩ କଟକ-ଗୁଣୁପୁର ମେମୁ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୨୭. ୨୯.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ଗୁଣୁପୁର ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାକ୍ଟର ନମ୍ବର ୬୮୪୩୪ ଗୁଣୁପୁର-କଟକ MEMU ବାତିଲ୍ ହେବ।
୨୮. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରାକ ନମ୍ବର ୫୮୫୩୧ ବ୍ରହ୍ମପୁର- ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ୍ ହେବ।
୨୯. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୩୨ ବିଶାଖାପାଟଣା – ବ୍ରହ୍ମପୁର ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ୍ ହେବ।
୩୦. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୦୬ ବିଶାଖାପାଟଣା-ଗୁଣୁପୁର ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୩୧. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ଗୁଣୁପୁରରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ ନମ୍ବର ୫୮୫୦୫ ଗୁଣୁପୁର- ବିଶାଖାପାଟଣା ପାସେଞ୍ଜର ବାତିଲ୍ ହେବ।
୩୨. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୭୨୨୦ ବିଶାଖାପାଟଣା - ମଛଲିପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୩୩. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୭୨୭ ବିଶାଖାପାଟଣା-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଗୋଦାବରୀ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୩୪. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୬୧ ବିଶାଖାପାଟଣା - ମହବୁବନଗର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୩୫. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ମହବୁବନଗରରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୮୬୨ ମେହାବୁବ ନଗର - ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୩୬. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୬୯ ବିଶାଖାପାଟଣା - ଏମଜିଆର ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୩୭. ୨୮.୧୦.୨୦୨୫ ରେ MGR ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୮୭୦ MGR ଚେନ୍ନାଇ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ - ବିଶାଖାପାଟଣା ସାପ୍ତାହିକ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୩୮. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣାରୁ ଛାଡିବାକୁ ଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୨୭୩୯ ବିଶାଖାପାଟଣା - ସିକନ୍ଦରାବାଦ ଗରିବ ରଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୩୯. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୮୦୫ ବିଶାଖାପାଟଣା-ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଆପି ସୁପରଫାଷ୍ଟ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୪୦. ୨୯.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରୁ ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୦୮୦୬ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ - ବିଶାଖାପାଟଣା ଆପି ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୪୧. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୨୨୭୦୭ ବିଶାଖାପାଟଣା ତିରୁପତି ଡବଲ୍ ଡେକର ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
୪୨. ୨୭.୧୦.୨୦୨୫ ରେ ବିଶାଖାପାଟଣା ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୧୯ ବିଶାଖାପାଟଣା LTT ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବାତିଲ୍ କରାଯିବ।
୪୩. ୨୯.୧୦.୨୦୨୫ ରେ LTT ଛାଡିବା ପାଇଁ ଟ୍ରେନ୍ ନମ୍ବର ୧୮୫୨୦ LTT - ବିଶାଖାପାଟଣା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ବାତିଲ୍ ହେବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Complaint filed against SP-District Collector: ନୂଆପଡ଼ା ଏସପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ବିଜେପି ଏଜେଣ୍ଟ ସାଜିଥିବା ନେଇ ବିଜେଡିର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
ରେଳବାଇ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି, ଅସୁବିଧା ପାଇଁ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଉଛି। ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଯେ ସେମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ ସର୍ବଶେଷ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ପୃକ୍ତ ରେଳବାଇ ତଦନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ।