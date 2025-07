ଭୁବନେଶ୍ବର: ବଳଙ୍ଗାରେ ଦୁଷ୍କର୍ମକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନାବାଳିକାଙ୍କ ଦେହରେ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ଏନେଇ ବିଜେଡି ନେତ୍ରୀ ଲେଖାଶ୍ରୀ ସାମନ୍ତସିଂହାର କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। ଗତକାଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ନିଜ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀ ନିମାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ୧୬ ବର୍ଷୀୟା ଝିଅକୁ ତିନି ଜଣ ଦୁବୃର୍ତ୍ତ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ।

ଲେଖାଶ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ରାଜ୍ୟର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ହୋଇଥିବା ଏଭଳି ନିନ୍ଦନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରୁଛୁ।

ଅଧିକ ପଢ଼ନ୍ତୁ: ଘଣ୍ଟାଏ ମଧ୍ୟରେ ରୁଷିଆରେ ୫ ଥର ଭୂକମ୍ପ: ସୁନାମି ସତର୍କତା ଜାରି

#WATCH | Minor girl set ablaze by miscreants in Puri | Puri, Odisha, BJD leader Lekhasri Samantsinghar says, "This is extremely unfortunate. A 16-year-old girl who was going to deliver books to her friend was set on fire yesterday by three criminals at Nimapara, Deputy CM Pravati… https://t.co/429zEfD4oYpic.twitter.com/yT45FGiZpt