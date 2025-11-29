କଟକ: ଜେଲ୍ର ନାଇଟ୍ ରାଉଣ୍ଡ ଅଫିସର ରାତିରେ ସେଲ୍ ଅଥବା ୱାର୍ଡକୁ ଠିକରେ ପରିଦର୍ଶନ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଲ୍ ଇନ୍ଚାର୍ଜ ବି ନିଜ ଅଧୀନରେ ଥିବା ସେଲ୍କୁ ଠିକଣା ଢଙ୍ଗରେ ନିୟମିତ ଯାଞ୍ଚ କରୁନାହାନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ମନିଟର୍ ଜେଲ୍ ଅଧୀକ୍ଷକଙ୍କ କକ୍ଷରେ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ଠିକ୍ ଭାବେ କାମ କରୁଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ଉପରେ କାହାର ନଜର ରହୁନାହିଁ। ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ କଏଦୀ ମଧୁକାନ୍ତ ରାଣା ଓ ରାଜା ସାହାଣି ଫେରାର ହେବା ଘଟଣା ପରେ ଏତେସବୁ ତ୍ରୁଟି ସାମନାକୁ ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦିଗରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବଦଳରେ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବେ ଚାପି ଦିଆଯିବା ଘଟଣା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ କରିଛି।
୩ ମାସରେ ୫ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ୪ ଫେରାର, ୨ ଥର ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ
Jamia to Jail: ଜାମିଆରୁ ଜେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆତଙ୍କବାଦ ଦ୍ବାରା କଳଙ୍କିତ ଅଲ-ଫଲାହର ଚାନ୍ସେଲରଙ୍କ ଅତୀତର ଇତିହାସ
Sriprakash Jaiswal dies : ପୂର୍ବତନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀପ୍ରକାଶ ଜୟସୱାଲଙ୍କ ପରଲୋକ
ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରେ ୩ଟି ଓ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜେଲ୍ରେ ୮ଟି ଚିନ୍ତାଜନକ ଘଟଣା ଘଟି ସାରିଲାଣି। କିନ୍ତୁ ନା ଏହାର ତର୍ଜମା ହେଉଛି ନା କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। କେବଳ ଜଣେ ୱାର୍ଡର, ଜଣେ ଚିଫ୍ ୱାର୍ଡରଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଜଣେ ଜେଲରଙ୍କୁ ବଦଳି କରି ହାତ ଝାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ବାସ୍ତବରେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଘଟଣା ପାଇଁ ଅଧିକମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ଜେଲରେ ପରକୁ ପର ଘଟି ଚାଲିଥିବା ଘଟଣାବଳୀ ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୀ ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ, ଆନନ୍ଦପୁର ସବ୍ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ, ବରଗଡ ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ, ବାଲେଶ୍ବର ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ ଏବଂ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରେ ଜଣେ କଏଦୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବରରୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଭିତରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ରାଉରକେଲା ଜେଲ୍ରୁ ଜଣେ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ପରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଏକ ପାହାଡ଼ରୁ ମିଳିଥିଲା। ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଓ ବାଲେଶ୍ବର ସୋର ଜେଲ୍ରୁ ଜଣେ କଏଦୀ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ନୟାଗଡ଼ ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଚୌଦ୍ବାର ଜେଲ୍ରେ ବି କଏଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ସବୁ ଘଟଣା ପରେ ବି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାହିଁକି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ କୁଣ୍ଠିତ, ତାହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ।
ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପରସ୍ପରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ଯୋଜନାରେ ଜେଲ୍ର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ବରେ ଥିବା ଅଧିକାରୀ ଏଭଳି ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ତଥା ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଘଟଣାରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ମାମଲାକୁ ଚପାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଫଳରେ ଚୌଦ୍ବାର ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜେଲରେ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଘଟଣ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଜେଲ୍ରେ କଏଦୀଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ବାଟମାରଣା, ଜେଲ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣରେ ସଂପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା କଏଦୀଙ୍କୁ ନିଶା ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣ, ଜେଲ୍ର ବିଭିନ୍ନ ସାମଗ୍ରୀ କିଣାରେ ବ୍ୟାପକ ଦୁର୍ନୀତିକୁ ନେଇ ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଯାଏଁ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିନାହିଁ। ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରି ଜେଲ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ମତପ୍ରକାଶ ପାଇଛି।