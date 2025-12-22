ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ (IMD)ର ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ଆଞ୍ଚଳିକ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁମାନ କରିଛି ଯେ ବଡ଼ଦିନ ପରଠାରୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଅଧିକ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି ଯେ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଲାଗି ରହିବ, ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନତା, ପରିବହନ ସେବା ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।

ବଡ଼ଦିନ ପରଠାରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଥଣ୍ଡା ଆହୁରି ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ଥଣ୍ଡା ବଢ଼ିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।

ଉତ୍ତର-ପଶ୍ଚିମ ପବନର ଥଣ୍ଡା ପ୍ରବାହ ବୃଦ୍ଧି  ଯୋଗୁ ଶୀତ ଲହରୀ ଆହୁରି ଅଧିକ ହେବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପଶ୍ଚିମ ବାତ୍ୟାର ପ୍ରସ୍ଥାନ ପ୍ରଭାବକୁ ତାପମାତ୍ରାରେ ହ୍ରାସ ପାଇଁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ରାତିର ତାପମାତ୍ରା ଆହୁରି ହ୍ରାସ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

ଆଗକୁ ଘନ କୁହୁଡ଼ି 

ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ସହିତ ପ୍ରବଳ ଥଣ୍ଡା ପରିସ୍ଥିତି ଜାରି ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ସତର୍କ କରାଇ ଦେଇଛି ଯେ, ନିମ୍ନ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରରେ ଆର୍ଦ୍ରତାଯୁକ୍ତ ବାୟୁ ସଞ୍ଚାଳନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ଯୋଗୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁହୁଡ଼ି ଅଧିକ ଘନ ହୋଇପାରେ। ଯାହା ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୃଶ୍ୟମାନତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।

