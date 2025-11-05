ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆଜି ପବିତ୍ର କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣମା। ଏହି ଅବସରରେ ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରୁ ସହର ଯାଏଁ ଉତ୍ସବମୁଖର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭୋର ସକାଳୁ ଜଳାଶୟଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଲାଗିରହିଛି। ପୋଖରୀ, ନଦୀ ଘାଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କୃତ୍ରିମ ଜଳାଶୟରେ ଲୋକେ ଓଡ଼ିଆ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ପରଂପରାକୁ ମନେ ପକାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଉଛନ୍ତି।
- Nov 05, 2025 08:20 IST
Balijatra: ଆଜିଠାରୁ ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା
କଟକ: ଆଜି କାର୍ତ୍ତିକପୂର୍ଣ୍ଣିମାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ କଟକର ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା। ଅପରାହ୍ଣରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ଏଥର ଆକର୍ଷଣୀୟ କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ରେୟା ଘୋଷାଲ ଓ ହର୍ଷଦୀପ କୌର ସଂଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ସେହିପରି ‘କଟକ ଇନ୍ କଟକ’ରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା, ସାହିତ୍ୟ ଥିମ୍ରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଉଛି। ଏଥର ପାଖାପଖି ୧୬୦୦ ଷ୍ଟଲ୍ ପଡ଼ିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ କମିସନରେଟ୍ ପୁଲିସ ପକ୍ଷରୁ ୫୦ ପ୍ଲାଟୁନ୍ ଫୋର୍ସ ଓ ୩୦୦ରୁ ଅଧିକ ଅଫିସର ମୁତୟନ ହେବେ ବୋଲି କମିସନର ଏସ୍ ଦେବଦତ୍ତ ସିଂହ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ବିଶ୍ବ ରେକର୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ତିନୋଟି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି।
- Nov 05, 2025 08:06 IST
Earthquake Jolts Indonesia: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭୂମିକମ୍ପ
ଜାକର୍ତ୍ତା: ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଆଜି ଭୋର ସକାଳୁ ଏକ ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ସୁଲାୱେସି ଦ୍ୱୀପରେ ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଏହାର ତୀବ୍ରତା ୬.୨ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୌଣସି କ୍ଷୟକ୍ଷତି କିମ୍ବା ମୃତାହତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମିଳିନାହିଁ।
- Nov 05, 2025 07:48 IST
Harishankar: ହରିଶଙ୍କର ପାପନାଶିନୀ ଝରଣାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ
ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା(ସରୋଜ ମିଶ୍ର): ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହରିଶଙ୍କର ଶୈବ ପୀଠ କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପାଇଁ ବୁଧବାର ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ପାପନାଶିନୀ ଝରଣାରେ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଡଙ୍ଗା ଭସାଇଛନ୍ତି। ଭିଡ଼କୁ ଦେଖି ମନ୍ଦିର କମିଟି ତଥା ପୁଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ସେହିପରି ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଲକ ନାନ୍ଦୁପଲା ପଞ୍ଚାୟତ କନ୍ଦରାଭଟା ଜଳ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ପ୍ରାଙ୍ଗଣରେ ଥିବା ଚିରସ୍ରୋତା ଝରଣାରେ ବହୁ ଭକ୍ତ ବୁଡ଼ ପକାଇ ଜଳ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
- Nov 05, 2025 07:30 IST
ଆମେରିକାରେ ୟୁପିଏସ୍ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
- ଆମେରିକାର ଲୁଇସଭିଲ୍ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ୟୁପିଏସ୍ କାର୍ଗୋ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ
- ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୩ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ୧୧ ଜଣ ଆହତ
- ନିଆଁରେ ଜଳି ପାଉଁଶ ହୋଇଗଲା ବିମାନ