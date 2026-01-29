ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ପାର୍ଥିବ ଶରୀର ଆଜି ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯିବ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବାରାମତୀର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ କରାଯିବ। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଶବଦାହ ଯାତ୍ରା ସକାଳ ୯ଟାରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଦିନ ୧୧ଟାରେ ଶବଦାହ କରାଯିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ବୁଧବାର ସକାଳେ ଏକ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ବାରାମତୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଚାର୍ଟର୍ଡ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଅଜିତ ପାୱାର ଏବଂ ବିମାନରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ଶୋକ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି।
- Jan 29, 2026 11:47 IST
ସ୍କୁଟିକୁ ଘୋଷାରି ନେଲା ଟ୍ରକ୍, ଯୁବକ ମୃତ
ସୁନ୍ଦରଗଡ଼: ଆଜି ସକାଳେ ତଳସରା ଥାନା ବାଲିଶଙ୍କରା ବ୍ଲକ୍ କାର୍ଯ୍ଯାଳୟ ନିକଟ ମୁଖ୍ଯ ରାସ୍ତାରେ ଏକ ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସ୍କୁଟି ଆରୋହୀଙ୍କୁ ପଛ ପଟୁ ଏକ ମାଲ୍ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ୍ ଧକା ଦେବା ସହ ଘୋଷାରି ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଟ୍ରକ ଚକ ତଳେ ପେଷି ହୋଇ ଯୁବକଙ୍କ ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ଯୁ ହୋଇଯାଇଛି।
- Jan 29, 2026 11:37 IST
ଅଜିତ ଦାଦାଙ୍କୁ ଶେଷ ବିଦାୟ
ପୁନେ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ବାରାମତୀର ବିଦ୍ୟା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନରେ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଶେଷକୃତ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ପାର୍ଥ ପାୱାର ମୁଖାଗ୍ନି ଦେବେ। ପାରମ୍ପରିକ ସମ୍ମାନ ସହିତ ପାରମ୍ପରିକ ଭାବରେ ମରଶରୀରକୁ ଚିତାରେ ରଖିବା ପରେ ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ମାନ ସହିତ କାଢ଼ି ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅ ଜୟ ପାୱାରଙ୍କୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ତ୍ରିରଙ୍ଗାକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରି ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବିଦାୟ ଦେଉଥିବାର ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ, ବିଜେପି ସଭାପତି ନୀତିନ ନବୀନ, ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନଭିସ୍, ଏକନାଥ ସିନ୍ଦେ, ଉଦ୍ଧବ ଠାକରେ, ରାଜ ଠାକରେ, ନୀତିନ ଗଡକରୀ, ପ୍ରଫୁଲ ପଟେଲ, ପ୍ରମୋଦ ସାୱନ୍ତ, ଛଗନ ଭୁଜବଳ ଏବଂ ଶରଦ ପାୱାରଙ୍କ ସମେତ ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ପୂର୍ବରୁ ସୁନେତ୍ର ପାୱାର ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଶେଷ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ସମୟରେ ସେ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି ପକାଇଥିଲେ।
- Jan 29, 2026 11:02 IST
ସାଂସଦଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସଂସଦର ବଜେଟ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତି ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଗତକାଲିର ଭାଷଣ ୧୪୦ କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସର ପ୍ରକାଶ। ସେମାନଙ୍କର କ୍ଷମତାର ହିସାବ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଂକ୍ଷାର ଏକ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଥିଲା। ସମସ୍ତ ସାଂସଦଙ୍କ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସେମାନଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ କଥା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭରେ ଏବଂ ୨୦୨୬ ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିବା ଆଶା - ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଯେ ସମସ୍ତ ସାଂସଦ ଏହାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନେଇଥିବେ।
- Jan 29, 2026 10:58 IST
ମା’-ପୁଅ ସମେତ ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ଭରତପୁର: ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁରରେ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରା-ଜୟପୁର ରାଜପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲର ସହିତ ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଚାରି ଜଣ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘନ କୁହୁଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରା-ଜୟପୁର ଜାତୀୟ ରାଜପଥରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଏକ ଟ୍ରେଲର ଟ୍ରକ୍ ସହିତ ଏକ ସ୍ଲିପର ବସ୍ ଧକ୍କା ଦେବା ଫଳରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଣେ ମା ଏବଂ ପୁଅ ସମେତ ଚାରି ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଆଠ ବର୍ଷର ପୁଅ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଧବାର ରାତିରେ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର କାସଗଞ୍ଜରୁ ବସ୍ ଟି ଜୟପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସେବାର ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା। ସେବାର ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ସତୀଶ ଶର୍ମା କହିଛନ୍ତି, ଆହତମାନଙ୍କୁ ଆରବିଏମ୍ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ମୃତଦେହଗୁଡ଼ିକୁ ମର୍ଚ୍ୟୁରୀରେ ରଖାଯାଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ପରିବାରକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରାଯିବ।
- Jan 29, 2026 10:47 IST
ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ମାଆକୁ ହତ୍ୟା କଲା ପୁଅ, ଅଭିଯୁକ୍ତ ଗିରଫ
ବୈଶିଙ୍ଗା: ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସର ସାଂଘାତିକ ଦୃଶ୍ୟ। ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହରେ ନିଜ ମାଆକୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ଜହ୍ଲାଦ ପୁଅ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବେତନଟୀ ଥାନା ଅଧୀନ କଲରାଫୁଲିଆ ଗ୍ରାମରେ l ଅଭିଯୁକ୍ତ ଚୈତନ୍ୟ ସିଂଙ୍କ ପୁଅ ତପନ ସିଂ(୩୩) ଗୁରୁବାର ସକାଳୁ ନିଜ ମା ରାଇମାଣି ସିଂ (୬୦)ଙ୍କୁ କଟୁରୀରେ ହାଣି ନିର୍ମମ ହତ୍ୟା କରିଛି l ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ପୁଲିସ ଗିରଫ କରିଛି।
- Jan 29, 2026 10:38 IST
ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବ ବାଂଲାଦେଶ
ଢାକା: ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଥିଲା। ୨୦୨୬ ପୁରୁଷ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା ନକରିବା ପାଇଁ ଜିଦ୍ ଧରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟୁର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସ୍କଟଲାଣ୍ଡକୁ ସ୍ଥାନ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶ କ୍ରିକେଟ୍ ପାଇଁ କିଛି ଭଲ ଖବର ଅଛି: ସେମାନଙ୍କର ମହିଳା ଦଳ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଇଂଲଣ୍ଡରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଥିବା ୨୦୨୬ ମହିଳା ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ମହିଳା କ୍ରିକେଟ୍ ଦଳ ସୁପର ସିକ୍ସରେ ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡକୁ ୩୯ ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ୨୦୨୬ ଟି-୨୦ ବିଶ୍ୱକପ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶୀ କ୍ରିକେଟ୍ ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ସେମାନଙ୍କ ବୋର୍ଡ ଯୋଗୁଁ ବିଶ୍ୱକପ୍ ସ୍ଥାନ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ଖବର ଅଛି: ଯଦିଓ ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପୁରୁଷ ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମହିଳା ଦଳକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ।
- Jan 29, 2026 10:13 IST
ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବଙ୍କ ୟୁରୋପ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା ବାଣିଜ୍ୟ ଚୁକ୍ତିନାମା ଉପରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଆମେରିକାର ଅର୍ଥ ସଚିବ ସ୍କଟ୍ ବେସାଣ୍ଟ ୟୁରୋପ ଉପରେ ଏକ କଠୋର ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ୟୁକ୍ରେନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ନିଜର ବାଣିଜ୍ୟ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଏ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଆଲୋଚନା ପରେ ମଙ୍ଗଳବାର ଭାରତ ଏବଂ ୟୁରୋପୀୟ ସଂଘ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ସେ ଗଭୀର ନିରାଶ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁରୋପୀୟ କମିଶନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଉର୍ସୁଲା ଭନ୍ ଡେର୍ ଲେଏନ୍ ଏହି ଚୁକ୍ତିନାମାକୁ ‘ସମସ୍ତ ଚୁକ୍ତିନାମାର ଜନନୀ’ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ବେସାଣ୍ଟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ କହିଥିଲେ, ସେମାନେ ଯାହା ଠିକ୍ ମନେ କରନ୍ତି ତାହା କରିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବାକୁ ଗଲେ, ମୁଁ ୟୁରୋପର ମନୋଭାବକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିରାଶାଜନକ ପାଇଲି।
- Jan 29, 2026 09:59 IST
ପିକଅପ ଧକ୍କାରେ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ
ମହୀଧରପୁର: ଅନୁଗୋଳ ଜିଲ୍ଲା ବଅଁରପାଳ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ୧୪୯ ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଗୋତମରା ଓଭର ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଏକ ପିକଅପ ଧକ୍କାରେ ଜଣେ ବାଇକ ଆରୋହୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ମୃତକ ହେଲେ ଗୋତମରା ଗ୍ରାମର ଶକ୍ତି ସୌରଭ ମହାନ୍ତି।
- Jan 29, 2026 09:44 IST
ପାକିସ୍ତାନୀ ପରମାଣୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କି ଭାରତ?
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ସମୟରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା କିରାଣା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା କି? ଗତବର୍ଷ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପରେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା। ଏବେ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି: ଭାରତ କ'ଣ ପାକିସ୍ତାନର ପରମାଣୁ ସ୍ଥାପନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା କି? ପ୍ରକୃତରେ, ବାୟୁସେନା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପାକିସ୍ତାନର ସରଗୋଧାରେ ଥିବା ପରମାଣୁ ଘାଟି ଉପରେ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦର୍ଶାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ରାଫେଲ, ସୁଖୋଇ, ଜାଗୁଆର ଏବଂ ତେଜସ ଭଳି ଭାରତୀୟ ଜେଟ୍ ଫୁଟେଜ୍ ଏବଂ ‘ଶାନ୍ତିର ରକ୍ଷକ’ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ।
ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନା ଭିଡିଓରେ ସିନ୍ଦୂର ଅପରେସନ ସମୟରେ ନୁର ଖାନ ଘାଟି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନୀ ସାମରିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏକ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତୀୟ ଆକ୍ରମଣ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ଆହ୍ବାନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଥିଲା। ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନର ସିନ୍ଦୂର ଗଠନ ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା।
- Jan 29, 2026 09:16 IST
ସଇଁତଲା ବନ ବିଭାଗର ଚଢ଼ାଉ; ଖଇର କାଠ ବୋଝେଇ ଟ୍ରକ ଜବତ, ଡ୍ରାଇଭର ଫେରାର
ଦେଓଗାଁ: ଆଜି ସକାଳେ ବରଗଡ଼-ବୋରିଗୁମା ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ୨୬ ବଲାଙ୍ଗୀର-ଟିଟଲାଗଡ଼ ରାସ୍ତା ରେ ସଇଁତଲା ବନ ବିଭାଗ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏକ ଖଇର କାଠ ବୋଝେଇ ଗାଡ଼ିକୁ ଧରିଛି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ନମ୍ବର ଥିବା ଗାଡ଼ିକୁ ପୁଲିସ୍ ଜବତ କରିଥିବା ବେଳେ ଡ଼୍ରାଇଭର ଗାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ଫେରାର ହୋଇ ଯାଇଛି। ତେବେ ଟ୍ରକର କାଠକୁ ନେଇ ବନ ବିଭାଗ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି।
- Jan 29, 2026 09:11 IST
ତ୍ରିଲୋଚନ ନେତ୍ରାଳୟରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ
ଝାରସୁଗୁଡ଼ା: ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରର ବେହେରାମାଲ ଛକସ୍ଥିତ ତ୍ରିଲୋଚନ ନେତ୍ରାଳୟରେ ଆଜି ସକାଳ ୮ଟାରେ ଭୟବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଛି। କୋଠାର ଦ୍ଵିତୀୟ ମହଲାରେ ନିଆଁ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରୁଛି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ଥିତିରେ କୋଠାରେ ଲାଗିଥିବା କାଚଗୁଡିକୁ ଭଙ୍ଗା ଯାଇଥିବା ବେଳେ ଉପର ଓ ତଳ ମହଲାରେ ଥିବା ଏସବିଆଇ ଓ ଆଇସିଆଇସିଆଇ ଲମ୍ବାର୍ଡ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଛି।
- Jan 29, 2026 08:23 IST
ଆମେରିକାକୁ ଜବାବ ଦେଲା ଇରାନ
ତେହେରାନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବୁଧବାର ତେହେରାନ ଚେତାବନୀ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏହାର ସେନା ଯେକୌଣସି ଆମେରିକାର ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବ। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସେନା ଦେଶ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ଆକ୍ରମଣର କଡ଼ା ଜବାବ ଦେବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଏବଂ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ଏହାର ବିବାଦୀୟ ପରମାଣୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ଆମେରିକା ସହିତ ଏକ ଚୁକ୍ତି କରିବାକୁ ନଚେତ୍ ଏକ ବଡ଼ ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ଧମକ ଦେବା ପରେ ଆରାଘଚିଙ୍କ ମନ୍ତବ୍ୟ ଆସିଛି। ଟ୍ରମ୍ପ କହିଥିଲେ ଯେ ଏକ ବଡ଼ ଯୁଦ୍ଧଜାହାଜ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଇରାନ ପାଇଁ ସମୟ ସରି ଆସୁଛି।
- Jan 29, 2026 08:08 IST
ଇରାନକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଲେ...
ୱାସିଂଟନ: ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ କଠୋର ଦେଖା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେ ଇରାନ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କଠୋର ମନୋଭାବ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଣି ଥରେ ଇରାନକୁ ଆଲୋଚନା ଟେବୁଲକୁ ଆସି ଏକ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକା ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ କରିବ। ଆମେରିକା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ମଧ୍ୟରେ ଇରାନୀ ମୁଦ୍ରା, ରିୟାଲ, ପ୍ରତି ଡଲାରରେ ୧.୬ ନିୟୁତ ରିଆଲ ରେକର୍ଡ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଖସିଯାଇଛି। ଟ୍ରମ୍ପ ଏକ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରାଯାଉଛି, ଇରାନ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆଗକୁ ଆସିବ ଏବଂ ଏକ ନିରପେକ୍ଷ ଏବଂ ନ୍ୟାୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁକ୍ତିନାମାରେ ପହଞ୍ଚିବ ଯାହା ସମସ୍ତ ପକ୍ଷଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହେବ।
- Jan 29, 2026 07:41 IST
ୟୁଜିସି ନିୟମାବଳୀ ବିରୋଧରେ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି)ର ନୂତନ ଇକ୍ୱିଟି ନିୟମାବଳୀ ୨୦୨୬କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଅନେକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ୱେବସାଇଟ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ଏବଂ ବିଚାରପତି ଜୟମାଲ୍ୟ ବାଗଚିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଜାନୁଆରି ୨୯ ତାରିଖରେ ଏହି ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଧିସୂଚିତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁଦାନ ଆୟୋଗ (ୟୁଜିସି) ନିୟମାବଳୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିବାକୁ ରାଜି ହୋଇଥିଲେ। ଆବେଦନରେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଇଛି ଯେ କମିଶନ ଜାତିଭିତ୍ତିକ ବୈଷମ୍ୟର ଏକ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ପରିଭାଷା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ବର୍ଗକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ସୁରକ୍ଷାରୁ ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି।
- Jan 29, 2026 07:19 IST
ଆଗାମୀ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପାଗ ବଦଳିବ
ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସାରା ଦେଶରେ ପାଗ ପୁଣି ଥରେ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାହାଡ଼ଗୁଡ଼ିକରେ ତୁଷାରପାତ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଏବଂ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାରେ ଲାଗିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏବେ ଆଗାମୀ ୪୮ରୁ ୭୨ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ୧୦ଟି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, ତୁଷାରପାତ ଏବଂ କୁଆପଥର ଝଡ଼ ସହିତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି।
ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରୀରେ ଏକ ନୂତନ ପଶ୍ଚିମୀ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସକ୍ରିୟ ହେଉଛି ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୩୧ ରୁ ଫେବୃଆରୀ ୨ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଶ୍ଚିମ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଫେବୃଆରୀ ୧ ତାରିଖରେ ଜମ୍ମୁ କଶ୍ମୀର, ଲଦାଖ, ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡରେ ଝଡ଼ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁଷାରପାତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି।
- Jan 29, 2026 07:08 IST
କଲମ୍ବିଆରେ ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ମୃତ
ବାଗୋଟା: ଉତ୍ତର-ପୂର୍ବ କଲମ୍ବିଆରେ ବୁଧବାର ଦିନ ଏକ ଭୟଙ୍କର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ୧୫ ଜଣ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ବିମାନ କମ୍ପାନି ସାଟେନାର ଏକ ବିଚ୍କ୍ରାଫ୍ଟ 1900 ଟ୍ୱିନ୍-ପ୍ରପେଲର ବିମାନ କୁକୁଟାରୁ ଓକାନା ଉଡ଼ାଣ ଭରୁଥିବା ବେଳେ ଭେନେଜୁଏଲା ସୀମା ନିକଟରେ ପାର୍ବତ୍ୟମୟ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନରେ ୧୩ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ କ୍ରୁ ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ କେହି ବଞ୍ଚି ନଥିଲେ।
କଲମ୍ବିଆର ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଓକାନାରେ ଅବତରଣ କରିବାର କିଛି ମିନିଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ସକାଳ ୧୧ଟା ୫୪ (ସ୍ଥାନୀୟ ସମୟ) ସମୟରେ ବିମାନଟି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଟାୱାର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହରାଇଥିଲା। ବାୟୁସେନା ସହାୟତାରେ ଏକ ସନ୍ଧାନ ଅଭିଯାନରେ ଭଗ୍ନାବଶେଷ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ମୃତ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଇଥିଲା।