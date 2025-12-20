ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: "ତୁମ ଗୋଡ଼ ଧରୁଛି ବାବୁ... ତୁମ ଆଗରେ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି...ମୋ ସ୍ବାମୀକୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ହସ୍ପିଟାଲ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ। କିଏ ତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ମୋ ଉପରେ ଦୟା କରନ୍ତୁ । ମୋ ସଂସାର ଉଜୁଡ଼ିବାରୁ ବଞ୍ଚାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।"  ଅନ୍ଧାରିଆ ରାତିରେ ଏଭଳି ଅସହାୟ ଭାବେ ଚିତ୍କାର କରିଚାଲିଥିଲେ ମହିଳା। ହେଲେ କେହି ଶୁଣିନଥିଲେ। ୫ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରାସ୍ତାରେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଲୋକଙ୍କୁ ନେହୁରା ହୋଇଥିଲେ। ଟିକିଏ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାରବାର ହାତ ଯୋଡ଼ିଥିଲେ। ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ କାହାକୁ ଦିଶିନଥିଲା। ଏହି ହୃଦୟ ଥରା ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ। ଆଜି ନିଜ ସ୍ବାମୀକୁ ହରାଇ ଗୁମୁରି ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ରୂପା।

