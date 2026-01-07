ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ (JNU)। ସୋମବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ସାବରମତୀ ହଷ୍ଟେଲ ବାହାରେ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି ଛାତ୍ର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିବାଦୀୟ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ୩୫ସେକେଣ୍ଡର ଭିଡିଓରେ 'JNUର ଭୂମିରେ ମୋଦୀ-ଶାହଙ୍କ କବର ଖୋଳାଯିବ' ଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏବେ ଏଭଳି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଖୁବଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।

Advertisment

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Illegal Encroachment Removed: ମସଜିଦ୍ ପାଖ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୁଲିସ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ପଥରମାଡ଼, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସପା ସାଂସଦ

ଭିଡିଓ ଦେଖନ୍ତୁ: