କେହି କିଛି ବୁଝିବା ଆଗରୁ ହଠାତ୍ ମାଡ଼ିଆସିଲା ଜଳପ୍ରଳୟ । ଅଚାନକ ଗାଁରେ ପଶିଗଲା ବନ୍ୟାପାଣି । ଆଉ ତାପରେ ଯିଏ ଯୁଆଡେ ପାରିଲା ପ୍ରାଣ ବିକଳରେ ଧାଇଁଲା । ଘରେ ପାଣି, ବାହାରେ ପାଣି, ରାସ୍ତାରେ ପାଣି... ସବୁଠି ପ୍ରକୃତି ପାଣି ପ୍ରଳୟ ରଚିବା ପରେ ଲୋକେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଧାଇଁଲେ, ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନକୁ ଦୌଡ଼ିଲେ । ଆଉ ଏତିକି ବେଳେ ଏକ ଆଜବେଷ୍ଟସ ଘରେ ରହୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କୁଆଡେ କିଛି ଉପାୟ ନପାଇ, ପାଣି ପାଟିରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜ ଘର ଅଗଣାରେ ଥିବା ନଡ଼ିଆ ଗଛକୁ ଚଢିଯାଇଥିଲେ...
