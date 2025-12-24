ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସୀମାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ସୀମା ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ (ବିଏସଏଫ) କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଏବଂ ସମ୍ମାନଜନକ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ବିଏସଏଫ କନଷ୍ଟେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟା ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୫୪୯ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରିଛି।
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ଅଭିଯାନ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ୨୦୨୫ ଡିସେମ୍ବର ୨୭ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଆଗ୍ରହୀ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରି ୧୫ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଏସଏଫର ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ କେବଳ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ।
ପଦବୀର ବର୍ଗୀକରଣ/ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା
ବିଏସଏଫ କନଷ୍ଟେବଳ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟା ନିଯୁକ୍ତି ୨୦୨୫ ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୫୪୯ଟି ପଦବୀ ମଧ୍ୟରୁ, ୨୭୭ଟି ପଦବୀ ପୁରୁଷ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ୨୭୨ଟି ପଦବୀ ମହିଳା ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ସଂରକ୍ଷିତ।ବିଏସଏଫ କ୍ରୀଡ଼ା କୋଟା ନିଯୁକ୍ତି ୩୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କଭର କରେ। ଏଥିରେ ଆଥଲେଟିକ୍ସ, ବକ୍ସିଂ, କୁସ୍ତି, ହକି, ଫୁଟବଲ୍, କବାଡି, ଭଲିବଲ୍, ସୁଟିଂ, ପହଁରିବା ଏବଂ ଯୋଗ ଭଳି ଖେଳ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ୧୮ ବର୍ଷ ଏବଂ ସର୍ବାଧିକ ବୟସ ୨୩ ବର୍ଷ ରଖାଯାଇଛି। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗକୁ ବୟସ ଛାଡ଼ ଦିଆଯିବ। ଏସସି/ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବୟସ ସୀମା ୫ ବର୍ଷ ଏବଂ ଓବିସି (ନନ୍-କ୍ରିମି ଲେୟର) ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଅତିରିକ୍ତ ବୟସ ସୀମା ୩ ବର୍ଷ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ।
ଦରମା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା
ନିୟୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ଦରମା ସ୍ତର ଅଧୀନରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨୧,୭୦୦ ରୁ ୬୯,୧୦୦ଟଙ୍କାୀ ଦରମା ମିଳିବ। ଏଥିସହିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତା, ପରିବହନ ଭତ୍ତା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ନୂତନ ପେନସନ୍ ଯୋଜନାର ଲାଭ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
ବିଏସଏଫ କନଷ୍ଟେବଲ (ଜିଡି) କ୍ରୀଡା କୋଟା ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ: ପ୍ରଥମେ, ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ। ଏହା ପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ଯାଞ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିବ। ଶାରୀରିକ ମାନକ ପରୀକ୍ଷା (ପିଏସଟି) ଉଚ୍ଚତା, ଓଜନ ଏବଂ ଛାତି ମାପ ମାପ କରାଯିବ। ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କ୍ରୀଡା ସଫଳତାକୁ ଆଧାର କରି ଏକ ମେରିଟ୍ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ। ଚୟନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମେଡିକାଲ୍ ଫିଟନେସ୍ ପରୀକ୍ଷା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ହେବ।
ଆବେଦନ ଫି/କିପରି ଆବେଦନ କରିବେ
ସାଧାରଣ ଏବଂ ଓବିସି ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫି ୧୫୯ଟଙ୍କା ରଖାବଯାଇଛି। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଫି ନିଆଯିବ ନାହିଁ।
ବିଏସଏଫର ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ୱେବସାଇଟ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ।
ହୋମପେଜରେ " “Constable (GD) Sports Quota Recruitment 2025” ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ।
ଏକ ନୂତନ ପଞ୍ଜିକରଣ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ମୌଳିକ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ।
ଆବେଦନ ଫର୍ମରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଏବଂ କ୍ରୀଡା ବିବରଣୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ମାର୍କସିଟ୍, କ୍ରୀଡା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ଫଟୋ ଏବଂ ଦସ୍ତଖତ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ।
ଯଦି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହୁଏ, ତେବେ ଅନଲାଇନ୍ ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ।
ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆବେଦନ ଫର୍ମର ଏକ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖନ୍ତୁ ।
