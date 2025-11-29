ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଦୌଡ଼ୁଛି। ସରକାର ଜାରି କରିଥିବା ଦ୍ବିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ ମୋଟ୍ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ (ଜିଡିପି) ତଥ୍ୟରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୮.୨ ପ୍ରତିଶତ ଭଳି ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରରେ ରହିଛି। ଏହା ସବୁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଓ ଏଭଳିକି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବାନୁମାନକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିଛି। ପୂର୍ବ ୧୮ ମାସ ଭିତରେ ଜିଡିପିର ଏହା ସବୁଠୁ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହଜନ। ଏହା ଆମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଅନୁକୂଳ ନୀତି ଓ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରଭାବର ପ୍ରତିଫଳନ। ଏହା ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସଂସ୍ଥାଗତ ମନୋଭାବକୁ ପ୍ରତିଫଳିତ କରୁଛି। ସରକାର ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ସଂସ୍କାର ଜାରି ରଖିବେ ଏବଂ ପ୍ରତି ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସହଜ କରିବେ ବୋଲି ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।
ପୂର୍ବ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ବିତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୫.୬ ପ୍ରତିଶତ ଭଳି ନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଥିଲା। ଯେହେତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅର୍ଥନୀତି ଟପ୍ ଗିୟର୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି, ତେଣୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ସାରାରେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୭ ପ୍ରତିଶତରୁ ଉଚ୍ଚରେ ରହିବା ଓ ଭାରତ ବିଶ୍ବର ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି ମାନ୍ୟତା ବଜାୟ ରଖିବା ସହଜ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଆଲୋଚ୍ୟ ତ୍ରୈମାସିକରେ ବିନିର୍ମାଣ କ୍ଷେତ୍ରର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୯.୧ ପ୍ରତିଶତ, ନିର୍ମାଣର ୭.୨ ପ୍ରତିଶତ ଓ ଆର୍ଥିକ, ରିଅଲ ଇଷ୍ଟେଟ୍ ଓ ପେସାଦାର ସେବାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୧୦.୨ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ କୃଷି ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ୩.୫ ପ୍ରତିଶତ; ବିଦ୍ୟୁତ, ଗ୍ୟାସ୍, ଜଳ ଯୋଗାଣ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ୟୁଟିଲିଟି ସେବାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ୪.୪ ପ୍ରତିଶତ ରହିଥିଲା।