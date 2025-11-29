ଧଣ୍ଡାମୁଣ୍ଡା (ସରୋଜ ମିଶ୍ର): ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା ଖପ୍ରାଖୋଲ ବ୍ଳକର ପ୍ରମୁଖ ପୁଣ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ତଥା ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳୀର ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଥିବା ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଦୋକାନ ଘରକୁ ପ୍ରଶାସନ ଶୁକ୍ରବାର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି। ହରିଶଙ୍କରରେ ଅନେକ ଦୋକାନ ଘର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କିଛି ଦୋକାନୀ ବେଆଇନ ଭାବରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଦୋକାନ ଘର ଖୋଲିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶାସନ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ନୋଟିସ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଦି ଦିନ ଦୋକାନ ଉଠେଇଲା ପରେ ପୁଣି ଦୋକାନ କରୁଥିଲେ। 

ରାସ୍ତାକଡ଼ ଖାଲି କରିବାକୁ ପାଟଣାଗଡ଼ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ତଥା ଦେବୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ସୁନୀଲ କୁମାର ମେହେରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଖପ୍ରାଖୋଲ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଉତରାୟ, ଖପ୍ରାଖୋଲ ବିଡ଼ିଓ ବିବେକାନନ୍ଦ ଷଡଙ୍ଗୀ, ଖପ୍ରାଖୋଲ ଥାନା ଏସ ଆଇ ଲିଙ୍ଗରାଜ କିସାନ, ହରିଶଙ୍କର ଫାଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମ୍ଭାର ସମେତ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ଉପସ୍ଥିତି ରେ ଦୋକାନ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ।

ଖିଲାପକାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ

ଏନେଇ ଖପ୍ରାଖୋଲ ତହସିଲଦାର ସତ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ରାଉତରାୟଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସବୁ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ ଦୋକାନ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଛି ବୋଳି କହିବା ସହିତ ଆଉଥରେ ବେଆଇନ ଜବରଦଖଲ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଯଦି କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ୍ ହୁଏ ତେବେ ଆଇନ ଅନୁସାରେ ଖିଲାପ କାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। 

