ଭୁବନେଶ୍ବର: ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଶେଷ ସଚେତନ। ନିଜର ତଥା ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟସେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ ପାଇଁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଯୋଜନା କରିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ସାଧାରଣ ତ୍ରୁଟି ପାଇଁ ଏହା ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଦାବି କାହିଁକି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ ତାହା ବୁଝିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଚିକିତ୍ସା ସମୟରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ମାନସିକ ଚାପ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ବୋଝକୁ ଏଡ଼ାଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା...
ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଦାବି ଖାରଜ ହୁଏ କାହିଁକି?
ପୂର୍ବ ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାର ଅପରିପ୍ରକାଶ:
ବୀମା ଦାବି ଖାରଜ ହେବାର ସାଧାରଣ କାରଣ ହେଉଛି ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ଚିକିତ୍ସା ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୁଚାଇବା। ପଲିସି କିଣିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ, କିମ୍ବା ପୂର୍ବ ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ଭଳି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରେ ଯଦି ବୀମା କମ୍ପାନି ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ ତେବେ ସେମାନେ ଦାବିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିପାରିବେ।
ନୀତି ନିୟମ ଓ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ଅଣଦେଖା:
ପଲିସିଧାରକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପଲିସି ବିବରଣୀ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ନଥିବାରୁ ଅନେକ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଯାଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ହାର୍ନିଆ, ମୋତିଆବିନ୍ଦୁ କିମ୍ବା ଆଣ୍ଠୁ ପ୍ରତିରୋପଣ ଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାବି ଅପେକ୍ଷା ଅବଧି (ୱେଟିଂ ପରିଅଡ୍) ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇଥାଏ (ଯାହା ପଲିସି କିଣିବାର ଦୁଇ-ତିନି ବର୍ଷ ହୋଇପାରେ)। ଏହାସହିତ, ଅନେକ ପଲିସିର ଏକ ରୁମ୍ଭଡ଼ା ସୀମା ଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏକ ଉଚ୍ଚ-ବର୍ଗର ରୁମ୍ ଖୋଜନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି ଆଂଶିକ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ, ଆପଣ ପଲିସି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହାକୁ ଭଲଭାବେ ପଢ଼ିବାକୁ ଏବଂ ବୀମା କମ୍ପାନିକୁ ନେଇ ଥିବା ସନ୍ଦେହ ଦୂର କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଏ।
ପଲିସିରେ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି କରିବା:
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ପଲିସିରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିକିତ୍ସାକୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ବାଦ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ବୀମା ପଲିସିରେ କଭର୍ ହୋଇନଥିବା ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଦାବି କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚିକିତ୍ସା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଲିସି କଭର୍ ଯାଞ୍ଚ କରିନେବା ଉଚିତ।
ପଲିସି ଲ୍ୟାପ୍ସ କିମ୍ବା ଅପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ କଭରେଜ୍:
ଅନେକଥର ପଲିସିର ମିଆଦ ଶେଷ ହେବା ଏବଂ ବୀମାରାଶି ଠାରୁ ମୋଟ୍ ଚିକିତ୍ସା ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପଲିସି କଭରେଜ୍ ନିୟମିତ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଜରୁରି।
ଦାବିର ଶେଷ ତାରିଖ ଭୁଲିଯିବା:
ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବୀମା ଦାବି ବୀମାକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସମୟସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଦାଖଲ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବିଳମ୍ବ କଲେ ଦାବି ଖାରଜ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଯାହାଦ୍ବାରା ଅନାବଶ୍ୟକ ଆର୍ଥିକ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ।