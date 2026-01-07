ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭାରତୀୟ ଡାକ ବିଭାଗ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏକ ସରକାରୀ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମେଲ୍ ମୋଟର ସେବା ଅଧୀନରେ କରାଯାଉଛି। ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦରମା ପାଇବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ମୋଟ ୪୮ ଟି ପଦବୀ ପୂରଣ କରାଯିବ। ଏହି ପଦବୀକୁ ଷ୍ଟାଫ୍ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭର କୁହାଯାଏ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ଏବଂ ବିଭାଗୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ।
ଯୋଗ୍ୟତା/ବୟସ ସୀମା
ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କର ଏକ ବୈଧ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଉଭୟ ହାଲୁକା ଏବଂ ଭାରି ଯାନବାହାନ ଚାଳନା ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବୟସ ୧୮ ରୁ ୨୭ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ଛାଡ଼ ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ପରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ତର ୨ ଅଧୀନରେ ୧୯,୯୦୦ଟଙ୍କା ମାସିକ ଦରମା ପାଇବେ। କର୍ମଚାରୀମାନେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା, ଯାତ୍ରା ଭତ୍ତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅନୁମୋଦିତ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପାଇବେ। ଏହି ପଦବୀ ସ୍ଥାୟୀ ସରକାରୀ ସେବା ଅଧୀନରେ ଆସେ, ଯାହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ସୁରକ୍ଷା, ଭବିଷ୍ୟନିଧି ପାଣ୍ଠି, ପେନସନ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ସୁବିଧା ପ୍ରଦାନ କରେ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ମସଜିଦ୍ ପାଖ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ବେଳେ ପୁଲିସ ଉପରେ ହୋଇଥିଲା ପଥରମାଡ଼, ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ସପା ସାଂସଦ
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମକୁ ସତର୍କତାର ସହ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଏବଂ ସଠିକ୍ କ୍ରମରେ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଫର୍ମରେ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ଥିଲେ ଆବେଦନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ଶେଷ ତାରିଖ ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ କରିବା ଜରୁରୀ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ndiapost.gov.in ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଡାକ ବିଭାଗର ୱେବସାଇଟ୍, indiapost.gov.in ରୁ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରି ଠିକ୍ ସୂଚନା ସହିତ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଆପଣଙ୍କ ଫଟୋ, ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍, ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞତା ପ୍ରମାଣପତ୍ରର କପି ସଂଲଗ୍ନ କରନ୍ତୁ।
ଫର୍ମ ସହିତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ଲଫାପାରେ ରଖି ସ୍ପିଡ୍ ପୋଷ୍ଟ କିମ୍ବା ପଞ୍ଜିକୃତ ପୋଷ୍ଟ ଜରିଆରେ ଲଫାଫାକୁ Office of the Senior Manager,Mail Motor Service,GPO Compound,Mirzapur,Ahmedabad – 380001ଠିକଣାରେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ଭାରତ ପାଇଁ ବାଂଲାଦେଶ ଲିଗ୍ ଛାଡ଼ିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ବ୍ରଡକାଷ୍ଟର ରିଦ୍ଧିମା ପାଠକ