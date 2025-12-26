ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା ଗାଏବ୍ ହୋଇଗଲେ କ’ଣ ଘଟେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ସାଧାରଣତଃ, ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସେ କିମ୍ବା OTP ଦେବାପାଇଁ କୌଣସି ଠକ କହନ୍ତି। ଏହା ସାଇବର ଠକେଇର ସବୁଠାରୁ ସାଧାରଣ ପଦ୍ଧତି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ବିନା କଲ୍ କିମ୍ବା ଓଟିପିରେ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ ତେବେ କ’ଣ ହେବ? କେବେ ଭାବିଛନ୍ତି କି? ପ୍ରଥମେ, ଆପଣ ଭାବିପାରନ୍ତି, ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିବା ‘ମୁସ୍କିଲ୍’। କିନ୍ତୁ ଏହା ଘଟିବା ‘ଅସମ୍ଭବ’ ବି ନୁହେଁ। ଆଜିକାଲି ଓଟିପି କିମ୍ବା କଲ୍ ବିନା ମଧ୍ୟ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖାଲି କରାଯାଉଛି। ସାଇବରାବାଦରେ ‘ଜମ୍ପଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍’ ସ୍କାମ୍ ପୁଣିଥରେ ଫେରୁଛି। ଏଣୁ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ।
ଜମ୍ପଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍ ସ୍କାମ୍ କ’ଣ?
ଉଦାହରଣ-୧:
ହଠାତ୍ ଆପଣ ଏକ ଅଜଣା ନମ୍ବର କିମ୍ବା ୟୁପିଆଇ ଆଇଡିରୁ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେବାର ଏକ ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ପାଆନ୍ତି। ଟଙ୍କା ଜମା ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ କରିବେ କ’ଣ? ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ୟୁପିଆଇ ଆପ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ।
ଉଦାହରଣ-୨:
ଗୋଟେ ଅଜଣା ନମ୍ବରରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ କଲ୍ ଆସିବ। ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ, ୟୁପିଆଇରେ ଭୁଲ୍ବଶତଃ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହୋଇଛି। ଏହା ପ୍ରକୃତରେ ଜମା ହୋଇସାରିଥିବ। ଏହାପରେ ଆପଣ ୟୁପିଆଇକୁ ଯାଇ ବାଲାନ୍ସ ଚେକ୍ କରିବେ।
ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ୟୁପିଆଇ ପିନ୍ ଦେଇ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରୁ ଟଙ୍କା କଟିଯିବ। ଏହା ହିଁ ‘ଜମ୍ପଡ୍ ଡିପୋଜିଟ୍’ ସ୍କାମ୍। ତାମିଲନାଡୁର ସାଇବର୍ କ୍ରାଇମ୍ ୱିଙ୍ଗ ଏହି ନୂତନ ପଦ୍ଧତିକୁ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରିଥିଲା। ଏହି ଠକେଇରେ, କେବଳ ଓଟିପି ସହିତ କଲ୍ କିମ୍ବା ଏସ୍ଏମ୍ଏସ୍ ଆସେନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ରେ କୌଣସି ସଫ୍ଟୱେର୍ ଇନ୍ଷ୍ଟଲ୍ ହୁଏନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ହ୍ୟାକ୍ ହୋଇଯାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- 🔴 LIVE | News Updates 26th Dec 2025: ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଓଡ଼ିଶା ଗସ୍ତରେ ଆସିବେ ଇସିଆଇ, କେରଳରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମେୟର ପଦବୀ ଜିତି ବିଜେପି ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କଲା
ଏଥିପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ୍କୁ ରିଭର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ରିକ୍ବେଷ୍ଟ ଆଧାରରେ ଏହି ଅପରାଧ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଏକ ୟୁପିଆଇ କାରବାର ଭୁଲ୍ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଚାଲିଯାଏ, ତେବେ ଏହାକୁ ରିଭର୍ସ କରାଯାଇପାରିବ। ଏହା କରିବାକୁ ଅନେକ ଉପାୟ ଅଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଅଭିଯୋଗ ଦାଖଲ କରିବା କିମ୍ବା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ ପେମେଣ୍ଟ ନିଗମ(ଏନ୍ପିସିଆଇ) ସହ ଏକ ଅନୁରୋଧ ଦାଖଲ କରିବା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। କିଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପାଣ୍ଠି ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି।
ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ଅପରାଧରେ, ସର୍ବନିମ୍ନ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏକ ବଡ଼ ପରିମାଣ। ଆପଣ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ପାଆନ୍ତି ସେଥିରେ ଏହି ପରିମାଣ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଲିଙ୍କ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ଲିଙ୍କ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍କୁ ଚେକ୍ କରନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ଦେବା ମାତ୍ରେ ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ବଦଳରେ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା କଟିଯାଏ। ସାଇବର ଅପରାଧୀମାନେ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠିକୁ ତୁରନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରନ୍ତି। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପିନ୍ ମାରିବା ମାତ୍ରେ କାରବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଏ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ- Chinese Defence Equipment : ପୁଣି ଧୋକା ଦେଲା ଚାଇନା ଅସ୍ତ୍ର..
ଆପଣ ଯଦି କେବେ ଏମିତି ଟଙ୍କା ପାଆନ୍ତି ତେବେ କ’ଣ କରିବେ?
ପ୍ରାୟ ୩୦ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ୟୁପିଆଇ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ରିଭର୍ସ ରିକ୍ବେଷ୍ଟ କରିବାର ସମୟ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭୁଲ୍ବଶତଃ ୟୁପିଆଇ ଖୋଲିଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଭୁଲ୍ ପିନ୍ ମାରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଏଡ଼ଇବା ପାଇଁ ଏହା ଏକମାତ୍ର ଉପାୟ।