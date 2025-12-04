ଆପଣ ବାହା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି କି? ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଲେଣି ନା ନାହିଁ? ଯଦି କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ କରେଇନିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ବାହାଘର ଆଗରୁ ଏବେ ଖୋଜାପଡୁଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଏବେ ବାହାଘର ସିଜନ୍ ଚାଲିଛି। ବାହାଘରକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଲୋକେ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ବାହଘର ପାଇଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କଥା ଶୁଣିଲେ ଆଗକାଳର ଲୋକଙ୍କୁ ହୁଏତ ଅଜବ ଲାଗୁଥାଇପାରେ। ହେଲେ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବା ବିବାହ ବୀମା ଏବେକା ସମୟରେ ଜରୁରି ହୋଇଗଲାଣି।
ମ୍ୟାରେଜ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କ’ଣ?
ବିବାହ ବୀମା ହେଉଛି ଏକ ପ୍ରକାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଭେଣ୍ଟ ବୀମା ପଲିସି ଯାହା ‘ଭବିଷ୍ୟତ ବିବାହ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି’ ଭଳି ଉତ୍ସବ ବାତିଲ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ନୀତି ଦ୍ବାରା ବୀମା କମ୍ପାନି ନିଶ୍ଚିତ କରେ ଯେ ବୀମାଭୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଦିନଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବୈଧ ଓ ଚାପମୁକ୍ତ। ପଲିସି ଅଧୀନରେ ଥିବା ବିପଦ କାରଣରୁ ବିବାହ ବାତିଲ ହେଲେ କିମ୍ବା କୌଣସି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଲେ କମ୍ପାନି ଏହାର ଭରଣା କରିଥାଏ। ବିବାହ ବେଳେ ଯଦି କିଛି ଝଗଡ଼ା ହୁଏ କିମ୍ବା ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ହୁଏ, ବାତ୍ୟା, ସୁନାମି ପରି କୌଣସି ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅଥବା ଦଙ୍ଗା, କର୍ଫ୍ୟୁ (ସ୍ଥାନୀୟ ପୁଲିସ ବା ସମ୍ପୃକ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ବାରା ଘୋଷିତ); ବିବାହ ବେଳେ ବରକନ୍ୟା ଓ ରକ୍ତ ସମ୍ପର୍କୀୟ (ପିତାମାତା, ଭାଇ, ଭଉଣୀ)ଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ କିମ୍ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟେ ତେବେ କମ୍ପାନି ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଭରଣା କେବଳ ବିବାହ ସମୟରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଯାହାକି ବିବାହ ସମୟରେ ଉପଯୋଗୀ ତଥା ବିପଦ ରହିତ ହୋଇଥାଏ।
ପକ୍ଷଭୁକ୍ତ ହେବେ କିଏ?
କିନ୍ତୁ ବୀମାଭୁକ୍ତ (ବର, ବର, ପରିବାର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁ) ଓ ଇଭେଣ୍ଟ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା ବୀମାଭୁକ୍ତ ବର, ବର, ସମ୍ପର୍କୀୟ, ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଆଇନଗତ, ସରକାରୀ ମାମଲା, ମୋକଦ୍ଦମା, ସମନ ଇତ୍ୟାଦି ବିବାଦ କାରଣରୁ ଯଦି ବିବାହ ବାତିଲ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ଏହା ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବନାହିଁ। ବୀମା ପ୍ରିମିୟମ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଅକାର ଓ ପ୍ରକାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ, ସାଧାରଣତଃ ହାରାହାରି ଭାବେ ଏକ ଭାରତୀୟ ବିବାହରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କଲେ ବୀମାରାଶି ୫ଲକ୍ଷରୁ ୨୦ ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ଉଦାହରଣସ୍ବରୂପ, ଯଦି କମ୍ପାନି ତରଫରୁ ମୋଟ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ ୫୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ପାନି ୫,୦୦୦ ଟଙ୍କା ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରିମିୟମ୍ର ୧୦% ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଏଥିରେ ବିବାହ ସ୍ଥାନ, ସାଜସଜ୍ଜା, ପୋଷାକ, କ୍ୟାଟରିଂ, ଅଳଙ୍କାର, ଫଟୋଗ୍ରାଫି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ୱେଡିଂ କଭର୍ ବିବାହର ଅବଧି ଅର୍ଥାତ୍ ୭ଦିନ ଭିତରେ ମିଳିଥାଏ। ଏଣୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିବାହ ବୀମା କରାଇବା ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ତଥା ବୁଦ୍ଧିମାନର ଉପାୟ।