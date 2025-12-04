Bangladesh Earthquake: ବାଂଲାଦେଶରେ ୪.୧ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଢାକା ଏବଂ ପଡ଼ୋଶୀ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ସକାଳ ପ୍ରାୟ ୬:୧୪ ସମୟରେ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିବା ମୃଦୁ ଭୂମିକମ୍ପର ପ୍ରଭାବ ଅନୁଭବ କରିବାପରେ ଲୋକମାନେ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲେ। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଭୂକମ୍ପ ଝଟକାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇନାହିଁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ପୁଟିନଙ୍କ 'ଲେଡି ବ୍ରିଗେଡ': ରୁଷ ଏବଂ ବିଶ୍ୱର କୂଟନୀତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରୁଥିବା ୧୦ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳା
ୟୁରୋପୀୟ-ଭୂମଧ୍ୟସାଗରୀୟ ଭୂକମ୍ପ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଅନୁଯାୟୀ, ଏହାର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ନରସିଙ୍ଗଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୩୦ କିଲୋମିଟର ଗଭୀର ଥିଲା। ଗଭୀରତା କମ୍ ଥିବାରୁ ଭୂମିକମ୍ପ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନଥିଲା, ତେଣୁ କୌଣସି ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇନାହିଁ।
ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା; ଭୟଭୀତଲୋକେ
ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହେବା ପରେ ସହର ଏବଂ ଆଖପାଖ ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକମାନେ କ୍ଷଣିକ ପାଇଁ ଭୟଭୀତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ବାରମ୍ବାର ଭୂମିକମ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିଛି। ଚଳିତଥର ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି।
ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା ଭୂମିକମ୍ପ
ଭୂବିଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ବାଂଲାଦେଶ ତିନୋଟି ପ୍ରମୁଖ ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟର ସଙ୍ଗମସ୍ଥଳରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହି କାରଣରୁ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସବୁବେଳେ ଭୂମିକମ୍ପର ବିପଦରେ ଅଛି। ଢାକାକୁ ବିଶ୍ୱର ଏପରି ଏକ ସହର ଭାବେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପର ବିପଦ ନିରନ୍ତର ଉଚ୍ଚରେ ରହିଥାଏ। ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ୫.୭ ତୀବ୍ରତାର ଭୂମିକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଏହି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକାରେ ଦଶଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବାବେଳେ ଢାକା ଏବଂ ନରସିଙ୍ଗଡି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଥେଷ୍ଟ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ୧୮୬୯ ରୁ ୧୯୩୦ ମଧ୍ୟରେ ୭.୦ ରୁ ଅଧିକ ତୀବ୍ରତାର ପାଞ୍ଚଟି ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏଠାରେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଅଧିକପଢ଼ନ୍ତୁ:ବାଜପେୟୀ-ମନମୋହନ ସରକାରରେ ଏହା ନଥିଲା, ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ରାହୁଲ: କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ