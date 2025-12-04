ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଆଜି ଭାରତ ଗସ୍ତରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗସ୍ତକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସରକାରଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାହ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିମଣ୍ଡଳ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ଏଭଳି କରି ସରକାର ପ୍ରୋଟୋକଲ ପାଳନ କରୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ନେଇ ରାଜନୀତି
କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ କହିଛନ୍ତି,ସାଧାରଣତଃ ଏହା ପରମ୍ପରା ଯେ, ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥାନ୍ତି। ବାଜପେୟୀ ଏବଂ ମନମୋହନ ସିଂହ ସରକାର ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରମ୍ପରା ରହିଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବିଦେଶ ଯାଏ, ବିଦେଶୀ ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତାଙ୍କୁ ନ ଭେଟିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ନୀତି, ଏବଂ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଏହା କରନ୍ତି।
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିଷୟରେ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ବିରୋଧୀ ନେତାମାନେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମେ ଭାରତକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁ। ଏହା କେବଳ ସରକାର ନୁହେଁ ଯିଏ ଏହା କରନ୍ତି। ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ବାହାରର ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସାକ୍ଷାତ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଜୀ ଏବଂ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହି ନିୟମ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହା ସେମାନଙ୍କର ମନରେ ଥିବା ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା।
ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ମୋଦୀଙ୍କର ବଡ଼ ରାତ୍ରିଭୋଜି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦିନ ତାଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ରାତ୍ରିଭୋଜନ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି। ପୁଟିନ ଦୁଇ ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଭାରତ ଆସୁଛନ୍ତି। ରାତ୍ରିଭୋଜନ ପରେ, ଦୁଇ ନେତା ଆସନ୍ତାକାଲି ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ହାଉସରେ ୨୩ତମ ଭାରତ-ରୁଷ ବାର୍ଷିକ ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ।
ଏହି ଗସ୍ତ ଏପରି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟରେ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ସହିତ ଭାରତର ସମ୍ପର୍କ ସର୍ବକାଳୀନ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ତେଣୁ ରୁଷ ସହିତ ରଣନୈତିକ ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହଭାଗୀତାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।
ପୁଟିନଙ୍କ ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ, ଗୁରୁବାର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ତାଙ୍କ ରୁଷ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଆଣ୍ଡ୍ରେ ବେଲୌସୋଭଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା ହେବ । ଏହି ବୈଠକର ଏଜେଣ୍ଡା ଏସ-୪୦୦ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ରର ଅତିରିକ୍ତ କ୍ରୟ (ଯାହା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା), ସୁଖୋଇ-୩୦ ଗ୍ରେଡମେଣ୍ଟ, ଏସୟୁ-୫୭(Su-57) ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ସାମରିକ ଉପକରଣର ଶୀଘ୍ର ବିତରଣ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯିବ।
ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆୟୋଜିତ ଏକ ରାଜ୍ୟ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପରେ ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପୁଟିନ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି ସାଢ଼େ ୯ଟାରେ ମସ୍କୋ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ।