ମସ୍କୋ: ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ମଧ୍ୟରେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବଶାଳୀ "ଲେଡି ବ୍ରିଗେଡ" ପୁଣି ଥରେ ଖବରରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହି ୧୦ ଜଣ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମହିଳାଙ୍କ ଦଳ ପୁଟିନଙ୍କୁ କେବଳ ରୁଷ ସହିତ ଜଡିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ ବରଂ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତି ପରିଚାଳନା କରିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କିରିଥାନ୍ତି। ଏହି ମହିଳାମାନେ ରୁଷ ରାଜନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ଶାସନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
ରୁଷ କୂଟନୀତିର ପ୍ରକୃତ ଶକ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କ ମହିଳା ବାହିନୀ
ରୁଷ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରମୁଖ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପଛରେ ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦଳ ରହିଛି, ତାହା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ହେଉ କିମ୍ବା ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ, ଏହି ଦଳର ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଂଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର "ଲେଡି ବ୍ରିଗେଡ", ୧୦ ଜଣ ମହିଳା ଯେଉଁମାନେ ରୁଷ ରାଜନୀତି ଏବଂ କୂଟନୀତିରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି।
- ଭାଲେଣ୍ଟିନା ମାଟଭିୟେଙ୍କୋ: ସେ ରୁଷ ସଂସଦର ଉଚ୍ଚ ସଦନର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଏବଂ ରୁଷ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ପୁଟିନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସହାୟକ ଏବଂ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ।
- ମାରିଆ ଜାଖାରୋଭା: ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ମୁଖପାତ୍ର। ସେ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୁଷ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୁଟିନଙ୍କ ନିକଟତର।
- ଆଲିନା କାବାଏଭା: ଜିମ୍ନାଷ୍ଟିକ୍ସରେ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ଚାମ୍ପିଅନ୍। ତାଙ୍କୁ ପୁଟିନଙ୍କ ସବୁଠାରୁ ନିକଟତମ ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରେମିକା ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୁଷିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ମିଡିଆ ଗ୍ରୁପ୍ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷା।
- କାଟେରିନା ଟିଖୋନୋଭା ଏବଂ ମାରିଆ ଭୋରୋଣ୍ଟସୋଭା: ଏହି ଦୁଇଜଣ ପୁଟିନଙ୍କ ଝିଅ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାଟେରିନା ଏକ କମ୍ପାନୀର ମାଲିକାଣୀ, ଯେତେବେଳେ ମାରିଆ ଜଣେ ଜଣାଶୁଣା ରୁଷୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକ।
- ଆନ୍ନା ସିଭିଲିୟୋଭା: ସେ ପୁଟିନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଏବଂ ଗତ ବର୍ଷ ରୁଷିଆର ଉପ-ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମାମଲାରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି।
- ଏଲବିରା ନାବିଉଲିନା: ରୁଷିଆର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ସେ ପୁଟିନଙ୍କ ଅର୍ଥନୈତିକ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରୁଷିଆର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିରତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି।
- ଟାଟିଆନା ଗୋଲିକୋଭା: ରଷର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ।
- ଓଲଗା ଗୋଲୋଡେଟସ୍: ପୂର୍ବତନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ |
- ଭାଲେଣ୍ଟିନା ତେରେସକୋଭା: ପୁଟିନଙ୍କ ଦଳର ସାଂସଦ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ମହିଳା ମହାକାଶଚାରୀ।
ଏହି ମହିଳା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ ଏବଂ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପୁଟିନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଅନ୍ତି। ଯାହା ଦ୍ବାରା ପୁଟିନ ରୁଷ ପାଇଁ ବଡ଼ ଏବଂ କଠିନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିବିଶ୍ୱ କୂଟନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ।