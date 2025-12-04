ଅହମଦାବାଦ: ମଦିନାରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ ଯାଉଥିବା ଏକ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳିଯାଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋମା କହି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷା ଏଜେନ୍ସିଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିପଡ଼ିଥିଲେ ଏବଂ ବିମାନକୁ ଅହମଦାବାଦରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ବସ୍ତୁ ମିଳିନାହିଁ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ବିମାନରେ ଥିବା ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବୋମା ଥିବା ଦାବି କରି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ, କ୍ରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ସତର୍କ କରାଯାଇଥିଲା। ଏୟାର ଟ୍ରାଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ (ATC)କୁ ତୁରନ୍ତ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ବିମାନକୁ ଅହମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା।
IndiGo is in a terrible state right now.— Arun Prabhudesai (@8ap) December 4, 2025
Flights getting cancelled one after another, chaos at the gates, passengers arguing with crew, zero communication.
My own flight has been delayed with no clarity, we’ve been at the airport for 2 hours just waiting for any update.
If… pic.twitter.com/X2K8Q5Hpyg
ଅହମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ
ବିମାନଟି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ପ୍ରାୟ ୧୧:୩୦ ରେ ଅହମଦାବାଦ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ସୁରକ୍ଷିତ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିଥିଲା। ଅବତରଣ ପରେ, CISF ଏବଂ ବିମାନବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ଦଳ ବିମାନକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ବାହାର କରିଥିଲେ। ବୋମା ନିଷ୍କ୍ରିୟକାରୀ ଦଳ (BDS) ବିମାନର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଯାଞ୍ଚ୍ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସନ୍ଦେହଜନକ ଜିନିଷ ଜବତ କରାଯାଇ ନାହିଁ।
ବିମାନରେ ମୋଟ ୧୮୦ ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବୋମା ଧମକ ଦେଇଥିବା ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ସେ କାହିଁକି ଧମକ ଦେଇଥିଲେ, ସେ ମାନସିକ ସ୍ତରରେ ଅସ୍ଥିର ଥିଲେ କି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ତାହା ଜାଣିବାପାଇଁ ଅହମଦାବାଦ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି।
Complete apathy & insensitivity towards travellers, by @IndiGo6E, a near monopoly, many of whom were delayed by >5 hrs w/o proper info. Shocking display of arrogance, lack of professionalism, preparedness & disregard of regulatory notifications over the last 2-3 days by#Indigopic.twitter.com/DSpY7Ab5li— Sachchidanand Shukla (@shuklasach) December 4, 2025
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିମାନ କମ୍ପାନି ଇଣ୍ଡିଗୋ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ଭାବରେ ବିମାନ ବାତିଲ ଏବଂ ବିଳମ୍ବ ହେବା ପରେ, ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (DGCA) କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ବେସାମରିକ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ (MoCA) ଅଧୀନରେ ଆସୁଥିବା DGCA, ଇଣ୍ଡିଗୋର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଜରୁରୀକାଳୀନ ବୈଠକକୁ ଡକାଇଛି। ବିମାନ ବାତିଲ ଯୋଗୁଁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଇଛି।
ପାଇଲଟ୍ ସଂଘ ALPA ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟ DGCAକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛି ଯେ, ସ୍ଲଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ ଏବଂ ଉଡ଼ାଣ ସୂଚୀ ଅନୁମୋଦନ କରିବା ସମୟରେ ବିମାନ କମ୍ପାନି ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ ପାଇଲଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତତାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ବିଚାର କରନ୍ତୁ, ବିଶେଷକରି ସମ୍ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ଥକାପଣ ବିପଦ ପରିଚାଳନା ପ୍ରଣାଳୀ (FRMS)କୁ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ।