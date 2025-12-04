ଇସଲାମାବାଦ: ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ରାଜନୈତିକ ସଙ୍କଟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଦେଶ କେବଳ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଦ୍ରୋହ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦ ସହିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ରାଜନୈତିକ ଅସ୍ଥିରତା ଏବଂ ସାମରିକ ବାହିନୀ ତଥା ସରକାରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ସହିତ ମଧ୍ୟ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଦୁଇଟି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଦେଶ, ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଏବଂ ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ୱା (କେପି)ରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଏବଂ ବିଦ୍ରୋହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି।
ପାକିସ୍ତାନରେ ବିଦ୍ରୋହ
ଇସଲାମାବାଦସ୍ଥିତ ଥିଙ୍କ ଟ୍ୟାଙ୍କ ସେଣ୍ଟର ଫର୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆଣ୍ଡ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଷ୍ଟଡିଜ୍ (CRSS)ର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାନୁଆରି ୨୦୨୫ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ପାକିସ୍ତାନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ୨,୪୧୪ ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Emergency Landing For Bomb Threat: ମୋ ପାଖରେ ବୋମା ଅଛି: ମଦିନା-ହାଇଦ୍ରାବାଦ ବିମାନ କଲା ଅହମଦାବାଦରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ
୨୦୨୪ର ସମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧,୫୨୭ ଥିଲା। ଯାହା ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ୪୮% ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। କେବଳ ତୃତୀୟ ତ୍ରୈମାସିକ (ଜୁଲାଇ-ସେପ୍ଟେମ୍ବର) ରେ ୯୦୧ ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ୫୯୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୯୬% ରୁ ଅଧିକ ହିଂସା ଖାଇବର ପଖତୁନଖ୍ବା ଏବଂ ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ଘଟିଥିଲା। ସର୍ବାଧିକ ମୃତ୍ୟୁ କଶ୍ମୀରରେ ଘଟିଛି, ଯାହା ମୋଟ୍ ସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୭୧% ରହିଛି।
ଟିଟିପି -ବିଏଲଏ ଯୋଗୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି
ଏହି ପ୍ରଦେଶଗୁଡ଼ିକରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ଗୋଷ୍ଠୀଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରଭାବ ଅଧିକ ରହିଛି। ଫଳରେ ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳ ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନା ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ କରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ଶରିଆ ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରୁଥିବା ତେହରିକ-ଏ-ତାଲିବାନ ପାକିସ୍ତାନ (TTP) କେପିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛି, ଏବଂ ଆଫଗାନ ତାଲିବାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦେଶର କିଛି ଅଂଶ ଦାବି କରୁଛି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନରେ ବାଲୁଚ୍ ବିଦ୍ରୋହୀମାନେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ସମ୍ବଳ ଶୋଷଣ, ରାଜନୈତିକ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ସାମରିକ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଘର୍ଷ କରିଆସୁଛନ୍ତି।
ସରକାର ଏବଂ ସେନା ଏହି ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟତଃ ଭାରତକୁ ଦାୟୀ କରାଯାଏ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣକୁ ଭାରତ ସମର୍ଥିତ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଅଣାଯାଉଛି। "ମୁଲ୍ଲା ଜେନେରାଲ" ଭାବରେ ଜଣାଶୁଣା ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଅସୀମ ମୁନିର ଏହି ବିଦ୍ରୋହଗୁଡ଼ିକୁ ଫିତନା ଅଲ-ଖାୱାରିଜ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇସଲାମିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ମୁନିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପରିସ୍ଥିତି ଅଧିକ ଖରାପ
ମୁନିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାକିସ୍ତାନର ପରିସ୍ଥିତି ଆହୁରି ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ସେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମଞ୍ଚରେ ଏକ ଆକ୍ରମଣାତ୍ମକ ପ୍ରତିଛବି ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିବା ଏବଂ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ହାସଲ କରିବାର ରଣନୀତି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଭାରତ ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରଣନୀତିର ଏକ ଅଂଶ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Rahul Gandhi-Putin Issue: ବାଜପେୟୀ-ମନମୋହନ ସରକାରରେ ଏହା ନଥିଲା, ସରକାର ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ପୁଟିନଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତୁ ରାହୁଲ: କଂଗ୍ରେସର ବଡ଼ ଅଭିଯୋଗ
ଅନେକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ମେ’ ମାସରେ ହୋଇଥିବା ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୂର ପାକିସ୍ତାନୀ ସେନାର ବଡ଼ ଧରଣର କ୍ଷତି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁନିର ଫିଲ୍ଡ ମାର୍ଶାଲ ପଦବୀ ହାସଲ କରିଥିଲେ।