ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଗାଯୋଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ଜ୍ୟୋତିରାଦିତ୍ୟ ଏମ. ସିନ୍ଧିଆ ଗୁରୁବାର ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ ଭାରତ ସଞ୍ଚାର ନିଗମ ଲିମିଟେଡ୍ (ବିଏସଏନଏଲ୍)ର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଣନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଯୋଜନା ବୈଠକ (୨୦୨୫-୨୬)ର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଦେଶର ସମସ୍ତ ୨୮ ଟି ସର୍କଲର ମୁଖ୍ୟ ମହାପ୍ରବନ୍ଧକ (ସିଜିଏମ୍) ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ।
ଚାରି ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ଏହି ରଣନୈତିକ ସମୀକ୍ଷା ୨୦୨୪-୨୫ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଏହାର ଐତିହାସିକ ଲଗାତାର ନେଟ୍ ତ୍ରୈମାସିକ ଲାଭ ପରେ ବିଏସଏନଏଲ୍ର ଲାଭଦାୟକତା ଗତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏବଂ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଥ ବଜାୟ ରଖିବା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ରିତ ଥିଲା। ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ତ୍ରୟମାସିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ୯୩ ପ୍ରତିଶତ ରେଭିନ୍ୟୁ ରନ୍ ରେଟ୍ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନେତୃତ୍ୱ ଦଳକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିଲେ, ଯାହା ପ୍ରାୟ ୫,୩୪୭ କୋଟି ଟଙ୍କା ଆୟ କରିଛି, ଯାହା ମୋଟ ୧୧,୧୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରଥମ ଅର୍ଦ୍ଧବାର୍ଷିକରେ ରାଜସ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛି।
ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୭,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା
ସେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ ଯେ, ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବିଏସଏନଏଲ୍ର ବାର୍ଷିକ ରାଜସ୍ୱ ଲକ୍ଷ୍ୟ ୨୭,୫୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷରେ ୨୫,୦୦୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଏହା ସଂଗଠନର ବର୍ଦ୍ଧିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ଏବଂ ବଜାର କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାର ପ୍ରମାଣ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା-ଚାଳିତ ଏବଂ ଆମର ସିଜିଏମ୍ ମାନେ ବିଏସଏନଏଲର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା କଳାକାର। ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍କଲରେ ପରିବର୍ତ୍ତନର ମାନକ-ବାହକ। ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ସେବାର ଗୁଣବତ୍ତା (କ୍ୟୁଓଏସ) ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଥିଲେ, ଏହାକୁ ସଂଗଠନ ପାଇଁ "ଅଣ-ସାଲିସଯୋଗ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର" ଭାବରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥିଲେ। ସେ ସମସ୍ତ ସିଜିଏମ ଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ହାରାହାରି ମରାମତି ସମୟ, ଅପଟାଇମ୍ ଏବଂ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷ ସୂଚକାଙ୍କ ଭଳି ମାପଦଣ୍ଡକୁ ନିକଟରୁ ଟ୍ରାକ୍ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ।
ବିଟିଏସ୍ ଏବଂ ଓଟିଏଲ୍ ଅପଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା
ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସର୍କଲଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କ ବିପକ୍ଷରେ ସେମାନଙ୍କର ବିଟିଏସ୍ ଏବଂ ଓଟିଏଲ୍ ଅପଟାଇମ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ମାନଦଣ୍ଡ ଦେବାକୁ, ବ୍ୟବଧାନ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ସର୍କଲରେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ମିଡିଆ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ ନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ଶ୍ରୀ ସିନ୍ଧିଆ ମଧ୍ୟ ମୂଲ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଥିଲେ ଯେ କୌଣସି ସର୍କଲ ନକାରାତ୍ମକ ଏବିଟା ରିପୋର୍ଟ କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ବିଏସଏନଏଲର ବିବିଧତା ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହିତ, ମନ୍ତ୍ରୀ ସର୍କଲଗୁଡ଼ିକୁ ନୂତନ ରାଜସ୍ୱ ସ୍ରୋତ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ସେ ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ଲାଇନ୍ ଏବଂ ଅଣଆବିଷ୍କୃତ ବଜାର କ୍ଷେତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ନବସୃଜନର ଏକ ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଡାକ ବିଭାଗକୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ, ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ୨୦୨୬ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ୬ ଟି ନୂତନ ଉତ୍ପାଦ ପ୍ରଚଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି।ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ମୁଖ୍ୟାଂଶ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
●ଏଆରପିୟୁ ୨୦୨୫-୨୬ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଦ୍ୱିତୀୟ ତ୍ରୟମାସରେ ୮୧ ଟଙ୍କାରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ ୯୨ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି।
●ପ୍ରତି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ରାଜସ୍ୱ ୯ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଓଡ଼ିଶା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ହରିୟାଣା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଭାବରେ ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି।
●କର୍ଣ୍ଣାଟକ, ହରିୟାଣା, ୟୁପି (ପୂର୍ବ), ଜାମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀର ଏବଂ ଆଣ୍ଡାମାନ ଓ ନିକୋବର ସର୍କଲର ସିଜିଏମ ମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁକରଣୀୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଏସଏନଏଲର ‘ପାଞ୍ଚ ତାରକା’ ବୋଲି ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସର୍କଲଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ଏବଂ ନବସୃଜନ ମଡେଲଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁକରଣ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି।
