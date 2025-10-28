ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି ଇ-କମର୍ସ କମ୍ପାନି ଆମାଜନ୍। ରଏଟର୍ସ ଅନୁଯାୟୀ, ଖର୍ଚ୍ଚ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଆମାଜନ ପ୍ରାୟ ୩୦ ହଜାର ଲୋକଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ କମ୍ପାନିର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଏହା ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶ। କମ୍ପାନିରେ ସର୍ବମୋଟ ୧.୫୫ ନିୟୁତ କର୍ମଚାରୀ ରହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୨ ମସିହା ଶେଷ ପରଠାରୁ ଏହା ଆମାଜନ୍ର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଛଟେଇ ହେବ। କାରଣ ସେ ସମୟରେ କମ୍ପାନି ୨୭ ହଜାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ଛଟେଇ କରିଥିଲା।
ଆମାଜନ ୩୦,୦୦୦ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଛଟେଇ କରିବ
ଆମାଜନର ଜଣେ ମୁଖପାତ୍ର ଏହି ବିଷୟରେ କୌଣସି ମତାମତ ଦେବାକୁ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆମାଜନ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗରୁ ଛୋଟ ଧରଣର ଛଟେଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏଥର କମ୍ପାନି ୩୦ ହଜାରର ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି। କମ୍ପାନିର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ମାନବ ସମ୍ବଳ, ଲୋକ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା, ପରିଚାଳନା, ଡିଭାଇସ୍ ଓ ସେବା, ଆମାଜନ ୱେବ୍ ସେବା ସମେତ ଅନେକ ବିଭାଗକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
ଆମାଜନର ସିଇଓ ଏଣ୍ଡି ଜେସି ଜୁନ୍ ମାସରେ କହିଥିଲେ ଯେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା (ଏଆଇ) ଉପକରଣର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଆହୁରି ଲୋକଙ୍କ ଚାକିରିକୁ କମାଇପାରେ। ଏହି ନୂତନ ପଦକ୍ଷେପ ସୂଚାଉଛି କି ଆମାଜନ କର୍ପୋରେଟ୍ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ ଏଆଇ-ଆଧାରିତ ଉତ୍ପାଦକତା ବୃଦ୍ଧି କରୁଛି। ଯାହାଦ୍ୱାରା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଯଥେଷ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇବ।
ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ୧୫% ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ
ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପୂରା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଛେଟେଇ କରାଯିବା ଠିକ୍ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ। କିଛି ଜଣାଶୁଣା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମାଜନ୍ର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରାଥମିକତା ବଦଳିବା ସହିତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବି ବଦଳିବ।
ଫର୍ଚ୍ୟୁନ୍ ପୂର୍ବରୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିଲା ଯେ ମାନବ ସମ୍ବଳ ବିଭାଗ ପ୍ରାୟ ୧୫% କର୍ମଚାରୀ ହ୍ରାସର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ସପ୍ତାହକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଅଫିସକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହିବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ହୋଇଥିବା ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯଥେଷ୍ଟ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ଲୋକ ଏହାକୁ ବଡ଼ ଧରଣର ଛଟେଇର ଅନ୍ୟ ଏକ କାରଣ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ।
