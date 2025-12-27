ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଭିତ୍ତିଭୂମି ଫାଇନାନ୍ସ ସଂସ୍ଥା ଶ୍ରେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକଚର୍ ଫାଇନାନ୍ସର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ପଞ୍ଜାବ ନ୍ୟାସନାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ (ପିଏନ୍ବି)ରେ ୨୪୩୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ କରିଛନ୍ତି। ଏବିଷୟରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଇକ୍ବିପ୍ମେଣ୍ଟ୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ (ଏସ୍ଇଏଫ୍ଏଲ୍) ନାଁରେ ୧୨୪୦.୯୪ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ଠକେଇ କରିଥିଲେ। ସେଥିରୁ ବକେୟା ଥିବା ରାଶି ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ୧୦୦ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ କରିଛି।
ଶ୍ରେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫାଇନାନ୍ସ (ଏସ୍ଆଇଏଫ୍ଏଲ୍) ନାଁରେ ହୋଇଥିବା ୧୧୯୩.୦୬ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠକେଇ ପାଇଁ କମ୍ପାନି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୋଭିଜନିଂ କରିଥିବା ନେଇ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାରକୁ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ୧୯୮୯ରେ ଏକ ନିର୍ମାଣ ଉପକରଣ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନି ଭାବେ ଶ୍ରେଇ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଫାଇନାନ୍ସ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହେମନ୍ତ କାନୋରିଆ ଏହାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। କିଛି ବର୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପରେ କମ୍ପାନି ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଋଣ ନେଇ ତାହା ପରିଶୋଧ କରିନଥିଲା। ପ୍ରାୟ ୨୮ ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବକେୟା ହେବା ପରେ ୨୦୨୧ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉଭୟ କମ୍ପାନିର ବୋର୍ଡକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରକୁ ଆଣିଥିଲେ। କମ୍ପାନି ବିରୋଧରେ କର୍ପୋରେଟ୍ ପ୍ରଶାସନ ଉଲ୍ଲଂଘନର ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଥିଲା। ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ଦୁଇ କମ୍ପାନିକୁ ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିବା ସମସ୍ୟାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ କମ୍ପାନି ଲ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ଏନ୍ସିଏଲ୍ଟି) ଜରିଆରେ ୨୦୨୩ ଅଗଷ୍ଟରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କମ୍ପାନିର ବୋର୍ଡକୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା।
