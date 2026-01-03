ଭୁବନେଶ୍ବର: ନିଜେ କରୁଥିବା କାମକୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତି ମନ ଭିତରେ ଆତ୍ମବିଶ୍ବାସ ବଢ଼େ। ପୁରସ୍କାର ଓ ସ୍ବୀକୃତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଓ ଆହୁରି ଭଲ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ ବୋଲି ଦିବ୍ୟା ମଲ୍ଟିଗ୍ରେନ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ସେନାପତି କହିଛନ୍ତି। ୨୦୨୦ରେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ‘ସମ୍ବାଦ’ କର୍ପୋରେଟ୍ ଏକ୍ସଲେନ୍ସ ଆୱାର୍ଡସ୍: ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ସ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଶା, ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ’ ଜିତିଥିଲା। ଯେକୌଣସି ପୁରସ୍କାର ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ। ତାହା ମାର୍କେଟିଂ ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ‘ସମ୍ବାଦ’ର ଏହି ଅଭିଯାନ ଏକ ବହୁତ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ।
Indian Railways: ମୁମ୍ବାଇରୁ ଅହମଦାବାଦକୁ ବୁଲେଟ୍ ଟ୍ରେନରେ ୧ ଘଣ୍ଟା ୫୮ ମିନିଟ୍ ସମୟ ଲାଗିବ: କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ
ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହା ଦ୍ବାରା ବେଶ୍ ଉତ୍ସାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ନୂଆ ନୂଆ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗଠନ କରିଥିବା ଉଦ୍ୟୋଗୀମାନେ ଏହି ପୁରସ୍କାରରେ ଭାଗ ନେବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ର ମହତ୍ବ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟିଏ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଲୋକଙ୍କ ବିଶ୍ବାସ ଜିତିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜ ଉତ୍ପାଦ ଓ ସେବା ଜରିଆରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ସେହିଧରଣର ସନ୍ତୁଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ହେବ। ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଲୋଗୋଟିଏ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓ ତା’ ସହିତ ଗୁଣାତ୍ମକମାନ ବଜାୟ ରଖିବାକୁ ହେବ। କେବଳ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଉପରେ ଯେକୌଣସି ନାଁ ଲେଖିଦେଲେ ତାହା ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ହୋଇଯାଏ ନାହିଁ। ତାହାର ପ୍ରଚାରପ୍ରସାର କରିବାକୁ ହେବ।
Paddy: କଟନି ଛଟନି ବିବାଦକୁ ନେଇ ମଣ୍ଡିରୁ ୨ରୁ ୩ଦିନ ପରେ ଉଠୁଛି ଧାନ
ଗ୍ରାହକଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗଠନ ଏକ ବ୍ୟୟବହୁଳ ବ୍ୟାପାର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ଓ ସେଥିରେ ଅନେକ ଆହ୍ବାନ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସବୁ କିଛିକୁ ଅତିକ୍ରମ କଲେ ହିଁ ଏକ ସଫଳ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଭ କରେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। କେବଳ ବଡ଼ ସଂସ୍ଥା ହିଁ ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ଗଢ଼ିପାରିବେ ବୋଲି ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଧାରଣା ରହିଛି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲ। ଛୋଟ ସଂସ୍ଥା ବି ନିଜର ବ୍ରାଣ୍ଡ୍ ତିଆରି କରିପାରିବେ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।