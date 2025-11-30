ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ୟୁରୋପୀୟ କମ୍ପାନି ଏୟାରବସ୍ ଦ୍ବାରା ନିର୍ମିତ ଏ୩୨୦ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ସଫ୍ଟୱେରରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଛି। ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଥିଲାଗି ଜରୁରୀ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବା ସହିତ ତୁରନ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିଯୋଗୁ ଭାରତ ସମେତ ବିଶ୍ବର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଏୟାରବସ୍ର ଏ୩୨୦ ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ଚଳାଚଳ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ଓ ବାତିଲ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ବିଶ୍ବରେ ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୬ ହଜାର ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ତେବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଏ୩୨୦ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇନାହିଁ ବୋଲି ଏୟାରବସ୍ କହିଛି। ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇ ଅଧିକାଂଶ ବିମାନର ସମସ୍ୟାକୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଠିକ୍ କରାଯାଇପାରିବ। ତେବେ ପାଖାପାଖି ୧୦୦୦ ପୁରୁଣା ବିମାନରେ ହାର୍ଡୱେର ବଦଳାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଥିପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିବ ବୋଲି କମ୍ପାନି କହିଛି।
Birsa Munda: ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀରେ ଜନଜାତୀୟ ଉନ୍ନତ ଗ୍ରାମ ଅଭିଯାନ
ତୀବ୍ର ସୌର ବିକିରଣ ଏ୩୨୦ ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫ୍ଟୱେରକୁ ଖରାପ କରିପାରେ। ୟୁରୋପିଆନ୍ ୟୁନିୟନ ଏଭିଏସନ୍ ସେଫ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି (ଇଏଏସଏ) ଏଥିପାଇଁ ଏୟାରବସ୍ର ସମସ୍ତ ଏ୩୨୦ ବିମାନର ସଫ୍ଟୱେର ଅପ୍ଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛି। ବିମାନର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ସିଷ୍ଟମ୍ର ଏକ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପକରଣ ଇଏଲଏସି( ଏଲିଭେଟର ଆଣ୍ଡ୍ ଏଲେରନ୍ କମ୍ପ୍ୟୁଟର)ରେ ଅପଡେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏଠାରେ ବିପଦ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି।
ଭାରତର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଡିଜିସିଏ) ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ୩୩୮ଟି ବିମାନରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଥିଲା। ସେଥିରୁ ୨୭୦ଟି ବିମାନର ସମସ୍ୟାରେ ସମାଧାନ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଶନିବାର ଇଣ୍ଡିଗୋ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣର ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ସଂପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ।
ହଠାତ୍ ବିମାନ ତଳକୁ ଖସିଥିଲା
ଗତମାସ ୩୦ ତାରିଖରେ ଆମେରିକୀୟ ଏୟାରଲାଇନ୍ସ ଜେଟ୍ବ୍ଲ୍ୟୁ ଦ୍ବାରା ଉଡ଼ାଣ କରାଯାଉଥିବା ଏ୩୨୦ ବିମାନଟି ଗୁରୁତର ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଥିଲା। ବିମାନଟି ପାଇଲଟ୍ଙ୍କ ବିନା ହସ୍ତକ୍ଷେପରେ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବେ ହଠାତ୍ ତଳକୁ ଖସିଯାଇଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ବିମାନଟି କାନକୁନ୍ରୁ ନ୍ୟୁୟାର୍କକୁ ଉଡ଼ାଣ କରୁଥିଲା। ବିମାନଟିକୁ ଦିଗ ବଦଳାଇ ତାମ୍ପାକୁ ନିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ୧୫ରୁ ୨୦ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେରିକାର ବିମାନ ଚଳାଚଳ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଫେଡେରାଲ ଏଭିଏସନ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲା।
Supreme Court : ଆଉ ହୋଇପାରିବନି ‘ତାରିଖ-ପେ-ତାରିଖ୍
ସଫ୍ଟୱେରରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅପଡେଟ୍ ପାଇଁ ଏଭଳି ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ପରେ ଡିଜିସିଏ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଭାରତରେ ଉଡ଼ୁଥିବା ଅଧାରୁ ଅଧିକ ଏ୩୨୦ ବିମାନରେ ସଫ୍ଟେୱେର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଇଣ୍ଡିଗୋର ସର୍ବାଧିକ ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଏହାର ୧୬୦ଟି ବିମାନର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କୌଣସି ବିମାନ ବାତିଲ ହୋଇନାହିଁ। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ୧୧୩ଟି ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ ୪୨ଟିର ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହୋଇସାରିଛି। ତେବେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ୨୫ଟି ବିମାନ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ସେଥିରୁ କେବଳ ୪ଟିର ଅପଡେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ବିମାନ ବାତିଲକୁ ଏଡ଼ାଇ ପାରିଥିବାବେଳେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ଏହି କମ୍ପାନିର ୮ଟି ବିମାନର ଉଡ଼ାଣ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଭାରତରେ ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଭାବିତ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ହୋଇଛି। ଦେଶରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକର ସୁରୁଖୁରୁ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଡିଜିସିଏ ନଜର ରଖିଛି।
ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ, ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଗୋ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ଏ୩୨୦, ଏ୩୨୦ ସିଇଓ ଓ ଏନଇଓ, ଏ୩୨୧ ସିଇଓ ଏବଂ ନିଇଓ ମଡେଲ ବିମାନ ଚଳାଉଛନ୍ତି। ୟୁରୋପିଆନ୍ ଏଭିଏସନ ସେଫ୍ଟି ଏଜେନ୍ସି (ଇଏଏସ୍ଏ) ପକ୍ଷରୁ ସଫ୍ଟୱେର୍ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦିଆଯାଇଥିବା ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଫଳରେ ଭାରତରେ ଏୟାରଲାଇନ୍ସଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ, ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ, ମୁମ୍ବାଇ, ଚେନ୍ନାଇ, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଅହମଦାବାଦ ଏବଂ କୋଲକାତା ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିମାନଗୁଡ଼ିକରେ ଏହି ସଫ୍ଟୱେର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି।