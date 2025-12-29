ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଆଞ୍ଚଳିକ ପଠନ କେନ୍ଦ୍ର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନଲାଇନ କୋର୍ସର ଜାନୁଆରି ଅଧିବେଶନ-୨୦୨୬ ପାଇଁ ପ୍ରବେଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଘରେ ବସି ପାଠପଢ଼ିବା ସହିତ ଇଗନଉ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ସ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରି ପାରିବେ।
ସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ ହେବ ପଞ୍ଜୀକରଣ
ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜିକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଦେଶର ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କିପରି ସହଜରେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଅନଲାଇନ୍ ରହିଛି।
ଆପାର ଆଇଡି ଜରୁରୀ
ଅନଲାଇନ୍ ପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଏକ ଆପାପର ଆଇଡି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆପାର ଆଇଡି ବିନା, ଆବେଦନ ପୂରଣ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାତ୍ର ନୁହଁନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ପୋର୍ଟାଲରେ ନୂତନ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ।
ଶେଷ ତାରିଖ ଜାନୁଆରି ୩୧
ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାର ଶେଷ ତାରିଖ ୨୦୨୬ ଜାନୁଆରି ୩୧ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଛି। ଫର୍ମ ପୂରଣ କରିବା ସମୟରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ, ଦସ୍ତଖତ, ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଜାତୀୟ ମୁକ୍ତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅନଲାଇନ୍ ପାଠ୍ୟକ୍ରମଗୁଡ଼ିକ ସେହି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିବା ସମୟରେ ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି କିମ୍ବା କୌଣସି କାରଣରୁ ନିୟମିତ କଲେଜରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
