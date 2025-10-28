ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ/ଭୁବନେଶ୍ବର: ଆସ୍ଥା ଓ ବିଶ୍ୱାସର ମହାନ ପର୍ବ ‘ଛଠ୍ ପୂଜା’ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉତ୍ସାହ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ସହିତ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପାଳିତ ହେଉଛି। ବିହାର, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ଅନେକ ରାଜ୍ୟର ଜଳାଶୟ ଘାଟଗୁଡ଼ିକ ସକାଳରୁ ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। କୁଆଖାଇ ନଦୀକୂଳରେ ଆୟୋଜିତ ଛଠ୍ପୂଜାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଛଠ୍ପୂଜାରେ ଯୋଗଦେଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର
ଛଠ୍ ପର୍ବ ସମୟରେ ଘାଟଗୁଡ଼ିକର ପରିବେଶକୁ ଭକ୍ତିଗୀତ, ବାଣ ଫୁଟିବା ଏବଂ ‘କେରୱା ଜେ ଫରେଲା ଘାଟ ପେ...’ ଭଳି ପାରମ୍ପରିକ ଗୀତର ପ୍ରତିଧ୍ୱନିରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଥିଲା - ଯାହା ପରିବେଶକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ କରିଥିଲା। ଛଠ୍ପୂଜାରେ ନେତା ଓ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀର ଯମୁନା ନଦୀର ବାସୁଦେବ ଘାଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ପୂଜା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଘାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ବିହାର ରାଜଧାନୀ ପାଟନାସ୍ଥିତ ଏଜି କଲୋନିରେ ଛଠ୍ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଏହି ପୂର୍ବରେ ଯୋଗଦେଇ ନିଜକୁ ଭାଗ୍ୟବାନ ମନେ କରୁଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି।
#WATCH | Delhi Chief Minister Rekha Gupta performs #ChhathPuja rituals at Hathi Ghat near ITO. pic.twitter.com/YCBa3nC72V— ANI (@ANI) October 28, 2025
ସେହିପରି ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରେଖା ଗୁପ୍ତା ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଛଠ୍ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ମାଗିଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଶବ ପ୍ରସାଦ ମୌର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛଠ୍ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ବଶର୍ମା ଗୁଆହାଟୀରେ ଛଠ୍ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି।
#WATCH | Patna, Bihar | Union Minister Dharmendra Pradhan says, "I feel fortunate. We just worshipped the Sun God and remembered Chhati Maiya... On this occasion, I prayed for the progress of society..." https://t.co/PlTbmTLSHkpic.twitter.com/b3h4RfNSU9— ANI (@ANI) October 28, 2025
ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଛଠ୍ପୂଜା
ସେହିପରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ଭୁବନେଶ୍ବର ଉପକଣ୍ଠ କୁଆଖାଇରେ ଛଠ୍ ପୂଜାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ସେ ଏହି ପର୍ବରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କର ମନରେ ଉତ୍ସାହ ଆଣିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇ ସେ କହିଥିଲେ, ଏହି ପର୍ବ ମହିଳା ସଶକ୍ତୀକରଣକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛି। ଭୁବନେଶ୍ବରରେ କୁଆଖାଇ, ଦୟାନଦୀ, ବିନ୍ଦୁସାଗରର ଅନେକ ଘାଟରେ ଛଠ୍ପୂଜାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ରାଜ୍ୟରେ କଟକ, ରାଉରକେଲା, ସମ୍ବଲପୁର, ଅନୁଗୁଳ, ତାଳଚେର, ବାଲେଶ୍ବର, ମୟୂରଭଂଜ, କେନ୍ଦୁଝର ଆଦି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଉଦୟମାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି।
#WATCH | Odisha CM Mohan Charan Majhi performs #ChhathPuja rituals along with his wife at Kuakhai river ghat in Bhubaneswar. pic.twitter.com/d9uhy9ubnn— ANI (@ANI) October 28, 2025
ଛଠ୍ପୂଜା ଘାଟରେ ନେତା
ଚଳିତ ବର୍ଷ ବିହାରରେ ଛଠ୍ ମଧ୍ୟ ଏକ ରାଜନୈତିକ ଦିଗକୁ ନେଇଛି। ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ଅନେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଘାଟ ପରିଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ରାଜନେତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ପରିବେଶକୁ ଆହୁରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା। ଛଠ୍ର ମହାନ ପର୍ବ ପୁଣିଥରେ ବହୁତ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି। ପାଟନା, ଗୋପାଳଗଞ୍ଜ, ମାଉ, ବାରାଣସୀ, ନୋଏଡା ଏବଂ ଦିଲ୍ଲୀ ସମେତ ଦେଶର ଅନେକ ପ୍ରମୁଖ ଅଞ୍ଚଳର ଘାଟରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏବଂ ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଭିଡ଼ ଜମାଇଛନ୍ତି।
