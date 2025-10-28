ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୬୦%  ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୪୦% ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ

କଟକ: ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ ହିନ୍ଦୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହରୁ ସନ୍ତାନମାନେ ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ବାଣ୍ଟିବେ। ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏକ ବିବାହରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ସନ୍ତାନସନ୍ତତିଙ୍କର ଉତ୍ତରାଧିକାର ଅଧିକାର ଅଛି। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଭାଜନରେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାମାତା ଯାହା ପାଇଥାନ୍ତେ ତାହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କର ଅଂଶ ସୀମିତ। ଏହି ଐତିହାସିକ ରାୟ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ସମ୍ପତ୍ତିର ସମାନ ବଣ୍ଟନକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି।
ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟରେ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା ୧୬ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ (ବୈଧ ବିବାହ) ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ (ବୈଧ ବିବାହ) ଉଭୟଙ୍କ ଠାରୁ ଜନ୍ମିତ ସନ୍ତାନମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଂଶ ପାଇବା ପାଇଁ ହକଦାର । ତଥାପି, ଧାରା ୬(୩) ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନର ଅଂଶ ସେହି ଅଂଶ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିବ ଯାହା ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଭାଜନରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ମାଆଙ୍କୁ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତା।
ଏହି ରାୟ ଏକ ମାମଲାରୁ ଆସିଛି ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିବାଦୀ ଅନୂସୟା ମହାନ୍ତି (ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ), ପରିବାର କୋର୍ଟ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ୨୦୧୭ର ସିପି ନଂ ୫୭୬ ଦାୟର କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପ୍ରକୃତ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା।
ପ୍ରତିବାଦୀଙ୍କ ଅନୁସୟା (ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ) ଦାବି କରିଥିଲେ ଯେ, ମୃତକଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ବିବାହ ୫ ଜୁନ୍ ୧୯୬୬ ମସିହାରେ ହିନ୍ଦୁ ରୀତିନୀତି ଏବଂ ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ହୋଇଥିଲା। ସେମାନେ ସ୍ୱାମୀ-ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଏକାଠି ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ବିବାହରୁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ପୁଅ ଥିଲା। ସେ ଆହୁରି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଯେ ଆବେଦନକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁ (ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ) ଜଣେ ନର୍ସ ଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗତ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ କାମ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବୈଧ ବୈବାହିକ ସମ୍ପର୍କ ନଥିଲା।
ପରିବାର ଅଦାଲତ ୨୯ ଅକ୍ଟୋବର, ୨୦୨୧ରେ ମାମଲାଟିର ଫଇସଲା ଦେଇ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅନୁସୟା (ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ)ଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତି (ସ୍ୱାମୀ)ଙ୍କ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହା ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପୈତୃକ ଏବଂ ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଥିଲା।
ଏହି ରାୟରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ, ଆପିଲକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା (ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ) ୨୦୨୧ ମସିହାର ମାଟା ନଂ ୯୬ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ, ଏବଂ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଇ ନଥିଲା। ସେ ଯୁକ୍ତି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଓକିଲଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ କୋଭିଡ୍-୧୯ ମହାମାରୀ ଯୋଗୁ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ବାଧା ଯୋଗୁ ସେ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଜ୍ଞ ଥିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ତାଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ମାମଲା ଫଇସଲା କରାଯାଇଥିଲା।
ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ୧୩ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୩ ତାରିଖର ତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ, ସନ୍ଧ୍ୟା (ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ) ଉପସ୍ଥିତ ନ ରହିବାର ଏକ କାରଣ ଥିଲା ଏବଂ ପରିବାର କୋର୍ଟର ରାୟ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପକ୍ଷ ରଖିବାର ଉପଯୁକ୍ତ ସୁଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲା।
ପ୍ରଥମ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୬୦% ଏବଂ ଦ୍ବିତୀୟ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ୪୦% ଅଂଶ ପ୍ରଦାନ
ଏହା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ବିବାଦୀୟ ସମ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜାରି କରିଥିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ବୟସ ୮୦ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟା (ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ) ପ୍ରାୟ ୭୦ ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହେବା ସହିତ, ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ, ମାମଲାର ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଫଳାଫଳ ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଉପଭୋଗକୁ ୬୦:୪୦ ଅନୁପାତରେ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଅନୂସୟା ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ୬୦% ଏବଂ ଆବେଦନକାରୀ ସନ୍ଧ୍ୟାରାଣୀ ସାହୁଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ୪୦% ରହିବ।
ପରିବାର ଅଦାଲତ ମାମଲାର ପୁନଃ ଶୁଣାଣି କରି ଡିସେମ୍ବର ୧୨, ୨୦୨୩ ରେ ଏକ ନୂତନ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରତିବାଦୀ ଅନୁସୟା (ପ୍ରଥମ ପତ୍ନୀ)ଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗତ କୈଳାସ ଚନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତିଙ୍କ ଆଇନଗତ ବିବାହିତ ପତ୍ନୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଇନଗତ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଭାବରେ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ପୈତୃକ ଏବଂ ସ୍ୱ-ଅର୍ଜିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହେବାର ଅଧିକାର ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଦେଶିତ ହୋଇଥିଲା। ପରିବାର ଅଦାଲତର ନିଷ୍ପତ୍ତିର ପରିଣାମସ୍ୱରୂପ, ଆପେଲାଣ୍ଟୀ ସନ୍ଧ୍ୟା (ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ) ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି ବର୍ତ୍ତମାନର ବୈବାହିକ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ।
ଦିୱାନ ପିଏନ ଚୋପ୍ରା ଆଣ୍ଡ କୋ.ର ପରିଚାଳନା ପାର୍ଟନର ଧ୍ରୁବ ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି: ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ରେବଣସିଦ୍ଦାପ୍ପା ଆଣ୍ଡ ଆନର୍ ବନାମ ମଲ୍ଲିକାର୍ଜୁନ ଆଣ୍ଡ୍ ଓର୍ସ, ୨୦୨୩ ଲାଇଭଲ (ଏସସି) ୭୩୭ ମାମଲାରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥିଲେ, ଯାହା ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିଥିଲା ଯେ ଅବୈଧ କିମ୍ବା ଅକ୍ଷମ ବିବାହରୁ ଜନ୍ମିତ ପିଲାମାନେ, ଯଦିଓ ଏଚଏମଏର ଧାରା ୧୬(୧) ଏବଂ (୨) ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନେ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଅଧିକାର ଦାବି କରିପାରିବେ କି ନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଚଏମଏର ଧାରା ୧୬(୩) ଏପରି ପିଲାମାନଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକାରକୁ ସୀମିତ କରିଥାଏ।
ଚୋପ୍ରା କହିଛନ୍ତି: ଏହି ନୀତି କଳ୍ପିତ ବିଭାଜନର ଧାରଣା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ଯେଉଁଠାରେ, ଜଣେ ମୃତ ହିନ୍ଦୁ ମିତାକ୍ଷର ସହ-ପାର୍ସନରଙ୍କ ଅଂଶ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଇନ ଅନୁମାନ କରେ ଯେ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ବିଭାଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏପରି କଳ୍ପିତ ବିଭାଜନରେ ମୃତକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଂଶ ଆବଣ୍ଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହା ସେହି ସମ୍ପତ୍ତି ଗଠନ କରେ ଯେଉଁଠାରୁ ଧାରା ୧୬ ଅନୁଯାୟୀ ବୈଧ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀମାନେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ହୋଇପାରିବେ।