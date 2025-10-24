ଅଲବର: ରାଜସ୍ଥାନର ଅଲବର ବିହାର ଥାନା ଅଞ୍ଚଳର ସୋନାଭା ଡୁଙ୍ଗରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୀପାବଳି ଭଳି ଆଲୋକରପର୍ବରେ ଜଣେ ଶିଶୁ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇ ଦେଇଥିବାର ଏକ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ସାାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ, ଶିଶୁଜଣକ ବାଣ ଫୁଟାଉଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ବାଣ ଫୁଟି ନଥିଲା। ସେ ଏହାକୁ ଉଠାଇ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ହଠାତ ତାହା ଫୁଟି ଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଶିଶୁର ଆଖରେ ଗୁରୁତର ଭାବେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ଦୁର୍ଘଟଣା ପରେ ପରିବାରଲୋକ ଗୁରୁତର ଶିଶୁକୁ ତୁରନ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ହସ୍ପିଟାଲକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।
ଡାକ୍ତରମାନେ ସେଠାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପରେ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଥିବାରୁ ପୁଅକୁ ଜୟପୁରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରି ଦେଇଥିଲେ। ପୁଅର ଅବସ୍ଥା ଏବେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଥିବା ସହିତ ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ବି ଚାଲି ଯାଇଛି।
ଶିଶୁ ଜଣକ ପୁଣିଥରେ ତାର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇବ କି ନାହିଁ ସେ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଦେଇ ପାରୁ ନାହାନ୍ତି।
Diwali firecracker accident