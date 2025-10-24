ବୈତୁଲ(ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ): ଧର୍ମ ଭୁଲି ପ୍ରେମାନନ୍ଦଜୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ମୁସଲିମ୍। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ବୈତୁଲ ସହରରେ ଧାର୍ମିକ ଏକତା ଏବଂ ପାରସ୍ପରିକ ଭାଇଚାରାର ଏଭଳି ହୃଦୟସ୍ପର୍ଶୀ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଏଠାକାର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକେ ବୃନ୍ଦାବନର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ମହାରାଜଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ମୁସଲିମ ଯୁବକମାନେ ପହଲୱାନ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚି ଚାଦର ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ।
ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା
ଗୁରୁବାର ଦିନ ସହରର ମୁସଲିମ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ସଦସ୍ୟମାନେ ପହଲୱାନ ବାବାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ମୁସଲିମ ଯୁବକମାନେ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଧରିଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଦର୍ଗାରେ ଚାଦର ଏବଂ ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଏବଂ ସୁସ୍ଥତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଇଥିଲା। ମୁସଲିମ ଯୁବକ ଶେଖ ସଲିମ ଏବଂ ଶାରିକ୍ ଖାନ କହିଥିଲେ ଯେ, ମାନବିକତା ସର୍ବୋପରି। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ସନ୍ଥ କିମ୍ବା ସମାଜସେବୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ, ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଉଚିତ।
ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ମହାରାଜ
ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପଲିସିଷ୍ଟିକ୍ କିଡନୀ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ଏହି କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ ନିୟମିତ ଡାଏଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଖରାପ ହେବା ପରେ, ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭକ୍ତ ଏବଂ ଅନୁଗାମୀମାନେ ତାଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି।
