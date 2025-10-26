ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଯେଉଁଥିରେ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ରିଲରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। 

ଟ୍ରେନରେ ଲାଗିଛି ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥିବା ଏହି ଭିଡିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଏକ ଭାରତୀୟ  ଟ୍ରେନର ସାଧାରଣ ବଗିରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ଯାତ୍ରୀମାନେ ବସିବା ତ ଦୂରର କଥା  ଠିଆ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପାଉ ନାହାଁନ୍ତି। ତେଣୁ କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଟ୍ରେନ ଦ୍ବାର ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବାବେଳେ ଅନ୍ୟ ଯାତ୍ରୀମାନେ ସୀମିତ ସ୍ଥାନ ସହିତ ବସିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।

ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଲେ ଯାତ୍ରୀ

ଏହି କ୍ରମରେ ଦୁଇଜଣ ଯାତ୍ରୀ ବସିବାକୁ ଓ ଠିଆ ହେବାକୁ ସ୍ଥାନ ନପାଇବାରୁ ସ୍ପାଇଡରମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ଟ୍ରେନ ଭିତରେ ଥିବା ଗ୍ରିଲରେ ଝୁଲି ପଡ଼ିଛନ୍ତି । ଟ୍ରେନରେ ଥିବା କିଛିଲୋକ ଏହା ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାର ମଜା ନେବା ସହିତ ଭିଡିଓ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହେବାପରେ ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।

