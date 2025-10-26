ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶର ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁଲଭ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଚଳାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ କେହି ଭୋକିଲା ନ ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ମିଳିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ପ୍ରତି ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଯୋଜନାକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ବସ୍ତି ଏବଂ ବସ୍ତି ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କାରେ ଭୋଜନ ଖାଇପାରିବେ | ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଭାବରେ, ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଦିଲ୍ଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ ୧୦୦ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଖୋଲାଯିବ। ଏହି ଯୋଜନା ଡିସେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ।
ଦିଲ୍ଲୀ ଏକମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ସୁଲଭ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇଦିଆଯିବ | ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ସମାନ ଯୋଜନା ପୂର୍ବରୁ ରହିଛି। ତେଣୁ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ ଯେ ଦେଶରେ ଅଟଳ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଭଳି ଯୋଜନା କେଉଁଠାରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ କେବଳ ୧ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
ରାଜସ୍ଥାନରେ ୧ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ
ସମାଜସେବା ସଂଗଠନର ସହାୟତାରେ ରାଜସ୍ଥାନରେ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି। ଏଠାରେ, କେବଳ ୧ ଟଙ୍କାରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଜୟପୁର, ଯୋଧପୁର, ଆଜମେର ଏବଂ ଉଦୟପୁର ଭଳି ସହରରେ ଅନ୍ନ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକରେ ଡାଲି, ରୋଟି, ଭାତ, ତରକାରୀ ଏବଂ ସାଲାଡ ସହିତ ଏକ ବିବିଧ ଦୈନିକ ମେନୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ। ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ବିଶେଷ ମିଠା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ।
ହରିଆଣାରେ ଅଟଳ କିଷାନ ମଜଦୁର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍
ହରିଆଣା ସରକାର ୨୦୨୦ ମସିହାରେ ଅଟଳ କିଷାନ ମଜଦୁର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ଚାଷ ଋତୁ ଉପରେ ଆଧାରିତ ସୁଲଭ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଋତୁ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ମୂଲ୍ୟ ଭିନ୍ନ ହୋଇଥାଏ, ମାର୍ଚ୍ଚ ରୁ ମେ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ରୁ ନଭେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ୧୦ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମାସରେ ୨୦ ରୁ ୨୫ ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିଦିନ ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନରେ ୨୦୦ ରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭୋଜନ କରନ୍ତି।
ତାମିଲନାଡୁରେ ଆମ୍ମା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍
ଗରିବ ଏବଂ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ତାମିଲନାଡୁରେ ମଧ୍ୟ ଆମ୍ମା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଚଲାଯାଉଛି। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ, ଅଭାବୀ ଲୋକମାନେ ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କାରେ ଜଳଖିଆ, ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ପାଆନ୍ତି। ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟଲଳିତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମଧ୍ୟ, ଏହି କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଗରିବଙ୍କୁ ସୁଲଭରେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ।
କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇନ୍ଦିରା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍
୨୦୧୭ ମସିହାରେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଇନ୍ଦିରା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ରାଜ୍ୟରେ ଇନ୍ଦିରା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସକାଳର ଖାଦ୍ୟ ୫ ଟଙ୍କାରେ ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ଏବଂ ରାତ୍ରୀ ଭୋଜନ ୧୦ ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ। କେବଳ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ୧୮୫ଟି ଇନ୍ଦିରା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଦିନ ୧.୫ ରୁ ୨ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଇଥାଏ।
ଓଡ଼ିଶାର ଆହାର ଯୋଜନା
୨୦୧୫ ମସିହାରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆହାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ୧୬୭ଟି ଆହାର କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୮୨ଟି ହସ୍ପିଟାଲ ପରିସରରେ ଅଛି। ସୋମବାରରୁ ଶନିବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ୫ଟଙ୍କାରେ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ଏହି ଯୋଜନାରୁ ପ୍ରତିଦିନ ଏକ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତି।
ତେଲଙ୍ଗାନାର ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍
ତେଲେଙ୍ଗାନା ସରକାର ୨୦୧୪ ମସିହାରେ ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହା ହାଇଦ୍ରାବାଦ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଯୋଜନା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ୧୫୦ ରୁ ଅଧିକ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍କୁ ବିସ୍ତାରିତ ହୋଇଛି। ଏଠାରେ ମାତ୍ର ୫ ଟଙ୍କାରେ ଏକ ପ୍ଲେଟ୍ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ। ସରକାର ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାରିଟେବଲ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବରେ ଏହି ଯୋଜନା ଚଳାନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ଖର୍ଚ୍ଚ ନିଜେ ବହନ କରନ୍ତି।