ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏଇ କିଛିଦିନ ହେବ ଏକ ଭିଡିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଯାହାକୁ ନେଇ ଲୋକେ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହିତ ଉକ୍ତ ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ହଠାତ ରାସ୍ତାରେ ଦୁଇଜଣ ଯୁବକ ବାଇକ ନେଇ ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି। ଜଣେ ଚଲାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବାଇକ ଉପରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ନୋଟ ପରେ ନୋଟ ଉଡ଼ାଇ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ନମେ ପାୱର ହର୍ଷ। ସେ ହାଇଦ୍ରାବାସର ବ‌ାସନ୍ଦା ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି।

ପାୱର ହର୍ଷ ରାସ୍ତାରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଏହାକୁ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମି ଯାଉଛି।

YouTuber’ & Instagrammer’s Reckless Stunt of Throwing Money in Traffic Sparks Outrage in Hyderabad



Cyberabad police will you please take action?



A viral video showing a YouTuber and Instagrammer tossing money into the air amidst moving traffic in Hyderabad’s Kukatpally area has… pic.twitter.com/YlohO3U3qp