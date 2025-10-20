ସିନ୍ଧେକେଲା: ବଲାଙ୍ଗୀରଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାବାଞ୍ଜି ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବାଗ କୌଣସି କାମରେ ସିନ୍ଧେକେଲା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଦୀପ କଣିବାକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସିନ୍ଧେକେଲା ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଠାରେ ରାସ୍ତାକଡ଼ରେ ଭଳିକି ଭଳି ମାଟିଦୀପ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ।

ତେବେ ଗାଡିରୁ ଓଲ୍ଲାଇ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିଦୀପର ଚାହିଦା କିପରି ଅଛି ପଚାରି ବୁଝିବାସହ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମାଟିଦୀପ କିଣିଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମାଟିଦୀପ ରେ ହିଁ ଦୀପାବଳି ପାଳିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ବିଧାୟକ ମାଟିଦୀପ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରୁଥିବା ଖବର ଜାଣି ବହୁ ଭିଡ଼ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା।

